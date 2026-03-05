Richard Carapaz enfrentará a Pogacar en su próxima carrera

Se viene el debut de Tadej Pogacar en esta nueva temporada, el 4 veces campeón del Tour de Francia hace parte de la nómina del UAE Team Emirates que participará en la Strade Bianche, una de las clásicas más importantes del calendario UCI World Tour.

Los caminos de ‘sterrato’ (piso sin asfaltar) de la región de la Toscana, Italia, será en buena parte donde los corredores se enfrenten a un exigente trazado con rampas duras y largas, acompañados de paisajes escénicos que convierten esta carrera en un emblema del ciclismo.

Lea también: Pogacar sufre duro percance a pocos días de su debut en esta temporada

Richard Carapaz estará en la Strade Bianche 2026

La vigésima edición de esta competencia presenta una distancia total de 201 kilómetros con 14 tramos de ‘sterrato’, allí, Tadej Pogacar parte como favorito para llevarse su cuarto título en esta prueba y tercero de manera consecutiva.

El esloveno tendrá un duro rival sudamericano en esta competencia, donde aparece el ecuatoriano Richard Carapaz, quien junto con el irlandés Ben Healy liderarán el EF Education-EasyPost, recordando que la ‘Locomotora del Carchi’ viene de una discreta actuación en el Trofeo Laigueglia 2026, donde ocupó la casilla 29 a 1:38 del ganador, el colombiano Santiago Buitrago.

El equipo UAE no solo tendrá a Tadej como favorito, sino que también estará el mexicano Isaac del Toro como gregario de lujo y posible aspirante al triunfo, además, aparecen pedalistas de categoría como Tom Pidcock del Pinarello-Q36. 5 Pro Cycling Team, Matteo Jorgenson y Wout van Aert del Visma, mientras que Roger Adrià será el líder del Movistar Team.

Los dos colombianos que participarán en la Strade Bianche 2026

Se creía que Egan Bernal formaría parte de la nómina del INEOS Grenadiers para esta carrera, sin embargo, el escalador de Zipaquirá no está en la lista, pero si aparece Brandon Rivera, quien recordemos viene de coronarse campeón de la Contrarreloj individual en los Campeonatos Nacionales.

Por último, el equipo del Movistar Team tendrá representación colombiana con Diego Pescador, pedalista de apenas 21 años nacido en el Quindío que recordemos se consagró como el mejor joven en el más reciente Tour de Omán.

En otras noticias: Santiago Buitrago logró su primera victoria en este 2026