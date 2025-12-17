Santiago Buitrago sorprende; confesó la razón para no competir en el Tour de Francia

Uno de los ciclistas colombianos que seguramente dará de qué hablar en la próxima temporada es el bogotano Santiago Buitrago, pedalista de 26 años que milita en el Team Bahrain Victorious y que para el 2026 se alza como una de las piezas más importantes para las carreras de tres semanas.

Buitrago, quien fue décimo en el Tour de Francia 2024 y que en la edición anterior de la ‘Grande Boucle’ sufrió el trauma de las caídas que lo hizo terminar en la posición 117 a 11′23″ del ganador Tadej Pogacar, decidió no competir el año que viene en esta prestigiosa carrera y más bien participar en el Giro de Italia.

Santiago Buitrago y la razón de su ausencia en el próximo Tour

El pedalista estuvo en dáilogo con el portal CyclingUpToDate y se refirió entre otras cosas a la decisión que lo llevó a elegir el Giro de Italia por sobre el Tour de Francia, explicando que asistir a la ‘Grande Boucle’ impide participar en otras competencias en las que puede celebrar victorias.

“Sí, he decidido ir al Giro porque han sido dos años yendo al Tour. Y la verdad es que cada año es más complicado. Al final, cuando apuestas por el Tour, es como el único objetivo del año y te quita mucho de lo que queda de temporada. Así que no, prefiero ir al Giro”, dijo Buitrago.

“Por ahora, sé que voy a empezar en el Tour Down Under. Luego volveré a Colombia para el campeonato nacional. Y en Europa regresaré para hacer el Tirreno-Adriático, Volta a Catalunya… Y de allí al Giro”, añadió el pedalista bogotano sobre las competencias que tendrá previo al Giro, que recordemos inicia el 8 de mayo.

El Giro de Italia tiene una contrarreloj más complicada para Buitrago

Pese a saber que el recorrido del póximo Tour le favorece más al colombiano con una contrarreloj corta y quebrada, respecto a la extensa crono en territorio llano que tendrá el Giro, Buitrago explicó que se está alistando para ese desafío junto con su equipo.

“Sé que el recorrido del Tour este año sería mejor para mí, pero quiero hacerlo bien en el Giro. Hay una contrarreloj muy larga de 40 kilómetros. Pero no, con el equipo estamos innovando mucho, creo que hay mucha montaña. Y pienso que el objetivo que tenemos con el equipo lo podemos cumplir sin problema”, añadió Santiago.