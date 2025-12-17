Logo Deportes RCN Vertical
Federación Colombiana de Ciclismo

Calendario oficial del ciclismo colombiano en la temporada 2026

Los Campeonatos Nacionales se disputarán desde el 3 hasta el 8 de febrero.
Daniel Zabala
Calendario del ciclismo colombiano en 2026
Calendario del ciclismo colombiano en 2026 // Colprensa

La Federación Colombiana de Ciclismo (FCC) dio a conocer el calendario oficial que tendrá el ciclismo colombiano a nivel local en la temporada 2026.

Las competencias autorizadas por la Federación Colombiana de Ciclismo dará inicio en enero con el Circuito Ciclístico Ángel Miguel Sanabria en Tuta, Boyacá y se extenderá hasta el mes de diciembre.

Importantes pruebas como la Vuelta a Colombia, la Vuelta a Colombia Femenina, la Vuelta de la Juventud, la Vuelta del Porvenir, el Tour Femenino, el Clásico RCN, y los Campeonatos Nacionales en ruta, pista, BMX Racing, BMX Freestyle, MTB y paracycling cuentan con un lugar importante en el calendario.

¿Cuándo se correrá el Campeonato Nacional de ciclismo de ruta 2026?

La Federación Colombiana de Ciclismo estableció que los Campeonatos Nacionales de ciclismo de ruta en las categorías élite, sub 13 y juvenil se llevarán a cabo desde el 3 hasta el 8 de febrero.

La sede elegida fue el departamento de Cundinamarca.

Otras pruebas destacas del calendario son la Vuelta de la Juventud desde el 4 hasta el 10 de mayo. También resalta la Vuelta a Colombia femenina, que está programada desde el 1 al 7 de junio.

La Vuelta a Colombia femenina se llevará a cabo entre el 7 y el 16 de agosto.

El Clásico RCN quedó programado para el 19 hasta el 17 de septiembre.

Finalmente, la Vuelta del Porvenir y el Tour Femenino se correrán entre el 21 y el 15 de octubre.

