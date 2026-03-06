¿Se baja de otra carrera? Preocupación por el calendario de Egan Bernal

La preparación de Egan Bernal rumbo al Giro de Italia podría tener un cambio inesperado en su calendario competitivo. Según versiones surgidas en medios europeos, el ciclista colombiano no solo quedó fuera de la Strade Bianche, sino que también estaría ausente de la Tirreno-Adriático, una de las pruebas clave de preparación antes de las grandes vueltas de la temporada.

Luego de revalidar su camiseta en los nacionales de ruta, el colombiano obtuvo un séptimo lugar en la Faun-Ardèche Classic; pero con una llamativa ausencia el pasado 28 ed febrero en la Faun Drome Classic, desde ese entonces se desconoce la situación del colombiano.

Egan Bernal se perdería otra carrera con el Ineos

La información, divulgada inicialmente por el diario deportivo italiano La Gazzetta dello Sport, señala que el corredor de INEOS Grenadiers no estaría en la carrera por etapas que se disputará entre el 9 y el 15 de marzo en territorio italiano. Sin embargo, hasta el momento el equipo británico no ha confirmado oficialmente los motivos de la ausencia, lo que ha generado expectativa en torno a la situación del campeón del Tour de Francia 2019.

Una de las hipótesis que se maneja en el entorno del ciclismo europeo apunta a una decisión estratégica dentro de la planificación del equipo. En las últimas horas, desde la estructura del neerlandés Mathieu van der Poel se explicó que su ausencia en Strade Bianche respondía a la necesidad de no interrumpir una semana completa de entrenamientos. Mismo razonamiento que tienen los medios europeos que se cuestionan por el calendario del colombiano.

En ese escenario, Bernal priorizaría competencias como la Volta a Catalunya antes de enfocarse definitivamente en el Giro. Para un corredor con perfil de vueltómano, disputar Strade Bianche, clásica exigente sobre caminos de grava, podría representar un desgaste innecesario frente a rivales de enorme nivel que también estarían en la prueba.

Entre los nombres que se perfilaban como protagonistas aparecían figuras como Tadej Pogačar, Tom Pidcock e incluso el joven mexicano Isaac del Toro, lo que elevaría notablemente la exigencia competitiva.

Egan Bernal define su calendario para la temporada 2026: Strade Bianche, Tirreno-Adriático, Giro de Italia

Otra posibilidad que se ha mencionado es la aparición de alguna enfermedad leve, algo relativamente habitual durante esta etapa del calendario europeo marcada por el frío. Casos recientes, como el del belga Wout van Aert, quien debió perderse el fin de semana de apertura por problemas físicos, reflejan lo frecuente que puede ser esta situación.

No obstante, el hecho de que el equipo también haya dejado fuera a corredores importantes como Thymen Arensman refuerza la teoría de una decisión planificada dentro de la estructura del INEOS.

Por ahora, el entorno del ciclista de Zipaquirá guarda silencio mientras se espera la confirmación de su próximo compromiso en el calendario. Lo cierto es que cualquier modificación en su programa competitivo despierta atención, especialmente cuando su gran objetivo de la temporada apunta a volver a luchar por la clasificación general en el Giro de Italia.