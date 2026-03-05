Logo Deportes RCN Vertical
Tadej Pogacar

Strade Bianche 2026: colombianos, recorrido y favoritos al título

La edición 20 de la Strade Bianche se correrá este sábado 7 de marzo.
Daniel Zabala
Strade Bianche
Strade Bianche // AFP

Todo está listo para que este sábado 7 de marzo se dispute una de las clásicas más esperadas del calendario World Tour en 2026. Se trata de la edición 20 de la Strade Bianche, que contará con la participación de destacadas figuras del ciclismo internacional.

La prueba que se corre por la región de la Toscana tendrá, nuevamente, como gran favorito al esloveno Tadej Pogacar, que liderará la nómina del UAE Team Emirates y buscará sumar a su palmarés su cuarta Strade Bianche, ya que se quedó con el primer lugar en las ediciones de 2022, 2024 y 2025.

El principal rival de Pogacar será, sin duda, el británico Thomas Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team), quien se quedó con el primer lugar en 2023.

Otros favoritos al título de la Strade Bianche son:

  • UAE Team Emirates

Tadej Pogacar

Isaac del Toro

  • Bahrain Victorious

Matej Mohoric

  • Ef Education Easy Post

Ben Healy

  • INEOS Grenadiers

Jack Haig

  • Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team

Thomas Pidcock

  • Team Visma Lease a Bike

Matteo Jorgenson

Wout Van Aert

  • Groupama - FDJ United

Romain Grégoire

  • Red Bull Bora Hansgrohe

Giulio Pellizzari

  • Uno X Mobility

Tobias Halland Johannessen

Colombianos en la Strade Bianche

Después de confirmarse que Egan Bernal no fue incluido en la nómina del INEOS Grenadiers, solo dos ciclistas colombianos disputarán la edición 20 de la Strade Bianche.

Se trata de Brandon Rivera con el INEOS Grenadiers y Diego Pescador con el Movistar Team.

Recorrido de la Strade Bianche

La edición 20 de la Strade Bianche contará con un recorrido total de 203 kilómetros con inicio y meta en Siena.

La prueba presentará como gran desafío 14 tramos de sterrato, en los que seguramente se definirán los favoritos al primer lugar.

