Así les fue a Egan Bernal y demás colombianos en la Faun Drome Classic

El francés Romain Grégoire (Groupama - FDJ United) se quedó con la victoria este domingo 1 de marzo de la edición 15 de la Faun Drome Classic.

Grégoire terminó la prueba, luego de cuatro horas, 14 minutos y 11 segundos, y en la definición del día superó en un emocionante final al estadounidense Matteo Jorgenson (Team Visma Leasae a Bike).

El top 3 de la carrera lo completó el francés Lenny Martínez (Bahrain Victorious) a 2''.

Así les fue a los colombianos en la Faun Drome Classic

El mejor colombiano de la Faun Drome Classic fue Diego Pescador del Movistar Team, quien cruzó la meta en la posición 22 a 20'' del ganador.

A Pescador lo siguió Brandon Rivera (INEOS Grenadiers) en el puesto 34 a 46'' de Grégoire.

Egan Bernal, quien tenía prevista su participación, después de haber sido séptimo en la Faun-Ardèche Classic, tomó la decisión, a última hora, de no disputar la carrera.

Próxima carrera de Egan Bernal

Teniendo en cuenta el calendario previsto, Egan Bernal volvería a competencia el 7 de marzo para ser parte de la nómina del INEOS Grenadiers para correr la Strade Bianche.

Bernal se enfrentaría en la Strade Bianche con figuas como Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), Pello Bilbao (Bahrain Victorious), Julian Alaphilippe (Tudor Pro Cycling Team), Thomas Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team), entre otros.