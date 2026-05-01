Sosa pierde el liderato de la clasificación general del Tour de Turquía 2026

La sexta etapa del Tour de Turquía 2026 marcó un punto de quiebre en la clasificación general, especialmente para el colombiano Iván Ramiro Sosa, quien perdió el liderato tras una exigente jornada de alta montaña que puso a prueba a los principales favoritos.

Tras más de 120 km recorridos en la etapa 6 del Tour de Turquía, el italiano, Bagatin (Cittiglio, 23 años) logró su primera victoria profesional, en un panorama en donde también brilló Sosa, pero no fue suficiente.

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Clasificación general del Tour de Turquía tras la etapa 6

El recorrido contó con un total de 127,9 kilómetros entre Antalya y el exigente ascenso final a Feslikan, estaba diseñado para los escaladores. Con una subida de más de 21 kilómetros al 8,3% de promedio, la etapa se perfilaba como decisiva, y así terminó siendo.

En la parte definitiva, el desgaste acumulado comenzó a pasar factura. Sosa, quien había defendido con éxito el liderato en la jornada anterior, no logró responder con la misma contundencia en este ascenso final. Aunque mostró carácter y resistencia, llegando justo en la cuarta casilla a 1:13 de su rival italiano.

El ganador de la etapa fue el italiano Christian Bagatin, sorprendió al imponerse tras una larga escapada y llegó a la meta después de 3 horas 23 minuos y 12 segundos.

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Sin embargo, el foco estuvo en la pelea por la clasificación general. El australiano Sebastian Berwick aprovechó el momento clave para recortar diferencias y, gracias a su rendimiento y a las bonificaciones, logró arrebatarle el liderato a Sosa por una mínima diferencia de cinco segundos.

1. Sebastian Berwick (Caja Rural - Seguros RGA) - 21h 03' 03''

2. Iván Ramiro Sosa (Equipo Kern Pharma) - a 5''

3. Kamiel Bonneu (Solution Tech NIPPO Rali) - a 59''

4. Jordan Jegat (TotalEnergies) - a 1' 05''

5. Nicolas Breuillard (TotalEnergies) - a 1' 14''

6. Alessandro Fancellu (MBH Bank CSB Telecom Fort) - a 1' 20''

7. Mikel Bizkarra (Euskaltel - Euskadi) - a 1' 47''

8. Henok Mulubrhan (XDS Astana Team) - a 1' 53''

9. Ibon Ruiz (Equipo Kern Pharma) - a 2' 17''

10. José Félix Parra (Caja Rural - Seguros RGA) - a 2' 37''

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¿Cuándo será la etapa 7 del Tour de Turquía 2026?

La etapa 7 del Tour de Turquía 2026 se disputará el sábado 2 de mayo de 2026, dentro de una carrera que va del 26 de abril al 3 de mayo.

En cuanto al recorrido, será una jornada con inicio y final en la ciudad de Antalya, sobre una distancia aproximada de 152,8 kilómetros.