Bombazo antes del Giro de Italia: Egan Bernal firmaría nuevo contrato

Cada vez falta menos para que inicie una nueva edición del Giro de Italia en donde Egan Bernal es uno de los principales protagonistas, no solo por su buen presente y el historial que tiene en esta competencia, sino porque se reveló una inesperada noticia sobre su futuro justo a poco comenzar con l competencia.

La importante noticia se trataría de la renovación de Egan Bernal con el INEOS Grenadiers por dos años más, movimiento estratégico tanto para el corredor como para la escuadra británica, que busca consolidar su proyecto deportivo alrededor de uno de los talentos más importantes del ciclismo colombiano y mundial.

Egan Bernal firmaría dos años más con INEOS

Bernal, nacido en Zipaquirá, ha sido una pieza clave dentro del equipo desde su llegada en 2018. En ese corto tiempo logró hitos históricos como la conquista del Tour de Francia en 2019, convirtiéndose en el primer latinoamericano en ganar la carrera, y posteriormente el Giro de Italia en 2021.

Estos triunfos lo posicionaron como uno de los grandes referentes de las Grandes Vueltas y justifican la confianza que INEOS sigue depositando en él. Bernal aparece como una figura central, no solo por su talento, sino también por su capacidad de liderazgo dentro del pelotón.

La extensión contractual por dos temporadas más no solo asegura la continuidad del colombiano en el equipo, sino que también refleja una apuesta por su recuperación y proyección a futuro tras el grave accidente sufrido en 2022, que puso en riesgo su carrera e incluso su vida.

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Para INEOS Grenadiers, esta renovación encaja dentro de un proceso de reconstrucción deportiva. El equipo británico, que dominó el ciclismo mundial durante la era de Team Sky, busca volver a lo más alto de las Grandes Vueltas apostando por una combinación de experiencia y juventud.

Por el momento no se ha hecho oficial este proceso entre ambas partes, pero esta renovación por dos años más no es solo un acuerdo contractual, sino una declaración de intenciones.

El INEOS Grenadiers quiere a Harold Tejada

Este miércoles 29 de abril, Daniel Benson dio a conocer que el equipo británico INEOS Grenadiers tiene todo adelantado para fichar a Harold Tejada de cara a la temporada 2027.

Según Benson, el INEOS Grenadiers pretende mejorar su plantilla de escaladores, por lo que ha puesto sus ojos en el pedalista colombiano.

¿Cuándo empezará a correr Egan Bernal el inicia el Giro de Italia 2026?

na nueva edición del Giro de Italia se acerca y la de la temporada 2026 se perfila como una de las grandes citas del calendario ciclístico mundial, con inicio previsto el 8 de mayo y final el 31 del mismo mes.