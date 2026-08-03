Tadej Pogacar elige la Vuelta a España, pero resignaría importante prueba

El esloveno Tadej Pogacar sorprendió este lunes 3 de agosto, después de que el UAE Team Emirates lo confirmara en su nómina para disputar la edición 81 de la Vuelta a España, que se llevará a cabo desde el 22 de agosto al 13 de septiembre.

De esta manera, Pogacar hará su segunda presencia en la Vuelta a España tan solo 28 días después de haber ganado su quinto Tour de Francia el pasado 26 de julio.

Al esloveno lo acompañarán Joao Almeida, Jay Vine, Pavel Sivakov, Pablo Torres, Kevin Vermaerke, Ivo Oliveira y Domen Novak, quienes le garantizarán un importante respaldo en las etapas de alta montaña, pero también en las fracciones llanas.

¿Cómo le fue a Tadej Pogacar en su única participación en la Vuelta a España?

Tadej Pogacar tendrá su segunda presencia en la Vuelta a España, prueba en la que solo ha tenido una participación. En la temporada 2019, con solo 20 años y sin ninguna gran vuelta en su palmarés, el esloveno debutó en la carrera ibérica.

Pogacar terminó en la tercera posición del podio por detrás Primoz Roglic, que fue campeón y Alejandro Valverde, que se quedó con el segundo lugar del podio.

El esloveno logró tres victorias de etapa (9, 13 y 20) y además conquistó el primer lugar en la clasificación de los jóvenes.

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Tadej Pogacar va por las tres grandes del ciclismo

El esloveno Tadej Pogacar participará en la Vuelta a España con el gran objetivo de sumar a su palmarés las tres grandes vueltas del ciclismo mundial. Pogacar ya cuenta en su historial con un Giro de Italia (2024) y cinco Tour de Francia (2020, 2021, 2024, 2025 y 2026).

En caso de ganar la Vuelta a España, el esloveno se uniría a un selecto grupo de ciclistas que han conquistado el Giro de Italia, el Tour de Francia y la Vuelta a España.

Se trata de Jacques Anquetil, Felice Gimondi, Eddy Mercks, Bernard Hinault, Alberto Contados, Vincenzo Nibali, Chris Froome y Jonas Vingegaard.

Pogacar renunciaría al Mundial de ruta

La participación de Tadej Pogacar en la Vuelta a España pondría en duda su presencia en los Campeonatos Mundiales UCI de Ruta. Y es que la prueba de fondo de los Mundiales está programada para el 27 de septiembre en Montreal, Canadá.

La carrera se desarrollaría solo 14 días después del final de la Vuelta a España.