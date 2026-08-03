¿Pogacar correrá la Vuelta a España? Anuncio oficial del UAE

La duda quedó resuelta. Tadej Pogacar disputará la Vuelta a España 2026, según confirmó este lunes 3 de agosto el UAE Team Emirates al hacer oficial la nómina de corredores que participarán en la ronda española.

Así anunció el UAE a Pogacar para la Vuelta a España

El anuncio fue realizado por la escuadra emiratí a través de sus redes sociales con un mensaje directo: "Es cierto, está de vuelta. Tadej Pogacar confirmado para la Vuelta", poniendo fin a las especulaciones que surgieron tras su reciente conquista del Tour de Francia.

En 2019, Pogi corrió la Vuelta, así le fue

El esloveno estará en la carrera española por primera vez desde 2019, año en el que debutó en una competencia de tres semanas. En aquella edición terminó tercero en la clasificación general, detrás de Primoz Roglic y Alejandro Valverde, además consiguió tres victorias de etapa.

Pogacar también expresó su entusiasmo por el regreso al territorio español. "Me alegra decir que vuelvo a La Vuelta. Fue mi primera Gran Vuelta en 2019 y una experiencia increíble. España es un país al que me encanta viajar y en el que me gusta competir, y creo que ha llegado el momento de regresar".

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El corredor de 27 años dejó claro que la competencia será uno de sus grandes objetivos para el cierre de temporada. "La motivación es alta para terminar el año de buena manera y la Vuelta será un gran objetivo. El equipo es fuerte y esperamos hacer grandes cosas", añadió el bicampeón mundial.

Nómina del UAE para la Vuelta a España

En la ronda española estará acompañado por: Joao Almeida, Ivo Oliveira, Jay Vine, Pablo Torres, Pavel Sivakov, Domen Novak y Kevin Vermaerke; una formación que el UAE calificó como "equilibrada y experimentada".

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La participación de Pogacar abre la chance de convertirse en el octavo ciclista en ganar el Tour de Francia y la Vuelta a España, después de Jacques Anquetil, Felice Gimondi, Eddy Merckx, Bernard Hinault, Alberto Contador, Vincenzo Nibali y Chris Froome.

La Vuelta a España 2026 comenzará el 22 de agosto en Mónaco y finalizará el 13 de septiembre. El recorrido contará con siete finales en alto, incluida una exigente etapa reina enCollado del Alguacil, escenario ideal para Pogacar. Posteriormente, el esloveno estará corriendo el Campeonato Mundial de Montreal, programado del 20 al 27 de septiembre.