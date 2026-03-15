Tirreno Adriático 2026: así quedaron los colombianos en la clasificación general final

Terminó este domingo 15 de marzo la edición 61 de la Tirreno Adriático con la consagración del ciclista mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates) como campeón y con la victoria de Jonathan Milan (Lidl Trek) en la última etapa.

El pedalista mexicano dominó desde las primeras jornadas la carrera de los dos mares, ya que desde la segunda jornada se adueñó del primer lugar en la clasificación general.

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Del Toro superó en la clasificación por el título al estadounidense Matteo Jorgenson (Visma Lease a Biek y al italiano Giulio Pellizzari (Red Bull Bora Hansgrohe), quienes completaron el podio.

El mejor colombiano de la carrera fue Santiago Buitrago (Bahran Victorious), quien se ubicó séptimo en la clasificación general.

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Clasificación general final de la Tirreno Adriático

1. Isaac del Toro (UAE Team Emirates)

2. Matteo Jorgenson (Visma Lease a Bike) a 40''

3. Giulio Pellizzari (Red Bull Bora Hansgrohe) a 42''

4. Tobias Halland Johannessen (Uno X Mobility) a 1'14''

5. Primoz Roglic (Red Bull Bora Hansgrohe) a 1'21''

6. Giulio Ciccone (Lidl Trek) a 1'26''

7. Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) a 1'49''

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18. Richard Carapaz (EF Education Easy Post) a 5'35''

19. Nairo Quintana (Movistar) a 7'15''