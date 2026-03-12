Tirreno Adriático 2026: colombianos en la clasificación general etapa 4

El ciclista neerlandés Mathieu Van Der Poel (Alpecin Premier Tech) ganó este jueves 12 de marzo la etapa 4 de la Tirreno Adriático, que contó con un recorrido de 213 kilómetros con inicio en Tagliacoszo y meta en Martinsicuro.

Van Der Poel se impuso en un emocionante final masivo en el que superó en el remate de la jornada al italiano Giulio Pellizzari, quien se convirtió en nuevo líder de la clasificación general.

El top 3 del día lo completó el danés Tobias Johannessen.

En la clasificación general se registraron importantes cambios en el top 3, teniendo en cuenta que el italiano Giulio Pellizzari se adueñó del primer lugar de la general al desplazar al mexicano Isaac del Toro al segundo lugar.

Primoz Roglic dio un importante salto en la clasificación al ascender a la tercera casilla.

Top 5 etapa 4 de la Tirreno Adriático

Mathieu Van Der Poel (Alpecin Premier Tech) 4H51'40'' Giulio Pellizzari (Red Bull Bora Hansgrohe) Mt Tobias Johannessen (Uno x Mobility) Mt Clément Champoussin (XDS Astana Team) Mt Wout Van Aert (Visma Léase a Bike) Mt

Clasificación general de la Tirreno Adriático