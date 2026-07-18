Tour de Francia 2026: así quedó la clasificación general tras la etapa 14

El esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) se afianzó como el gran líder de la clasificación general del Tour de Francia al ganar este sábado 18 de julio la etapa 14.

Pogacar se impuso en la jornada de 155,3 kilómetros con inicio en Mulhouse y meta en Le Markstein.

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El esloveno agregó 44 segundos a la diferencia en la clasificación general con respecto a su máximo rival, el danés Jonas Vingegaard, que sigue como escolta, pero ahora está a 4'30''.

Lucha por el top 3

Teniendo en cuenta que Tadej Pogacar está consolidado en el liderato, las miradas están puestas en la lucha por el top 3.

Actualmente, Jonas Vingegaard es segundo a 4'30'' de Pogacar, mientras que tercero está el belga Remco Evenepoel a 5'04''.

El francés Paul Seixas está quinto a 5'19''.

Clasificación general del Tour de Francia tras la etapa 14

1. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) 51H18'28''

2. Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) a 4'30''

3. Remco Evenepoel (Red Bull Bora Hansgrohe) a 5'04''

4. Paul Seixas (Decathlon) a 5'19''

5. Juan Ayuso (Lidl Trek) a 5'22''

6. Florian Lipowiz (Red Bull) a 5'44''

7. Isaac del Toro (UAE Team Emirates) a 5'50''

8. Mattias Skjelmose (Lidl TreK) a 7'35''

9. Tom Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro) a 7'59''

10. Lenny Martínez (Bahrain Victorious) a 8'25''