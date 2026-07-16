Tour de Francia 2026: colombianos en la clasificación general tras la etapa 12

El belga Tim Merlier (Soudal Quick Step) se revalidó como una de las figuras del Tour de Francia 2026 al ganar este jueves 16 de julio su tercera etapa. Merlier se impuso en la jornada 12 que contó con un recorrido total de 179.1 kilómetros con inicio en Circuit Nevers Magny Cours y meta en Chalon sur Saone.

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Lucha por la clasificación general

En la etapa 12 no se registró lucha por los puestos de la clasificación general, teniendo en cuenta que los protagonistas de la jornada fueron los embaladores y sus respectivas escuadras.

Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), a pesar de verse involucrado en una caída en los últimos metros, no tuvo problema para defender el maillot amarillo.

Por otro lado, el podio continúa con Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) y el belga Remco Evenepoel (Red Bull Bora Hansgrohe).

Los colombianos en la etapa 12 y clasificación general del Tour de Francia

El colombiano Fernando Gaviria (Caja Rural) no tuvo suerte en la jornada al verse involucrado en la caída del final del día.

Gaviria hizo parte del enredo de pedalista, por lo que terminó fuertemente golpeado la fracción.

En cuanto a otros colombianos, Egan Bernal cruzó la meta en el puesto 125 a 2'34''. Einer Rubio fue 131 a 2'34''. Con el mismo tiempo terminó Sergio Andrés Higuita.

Finalmente, Harold Tejada fue 145 a 3'21''.

1. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) 43H04'01''

2. Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) a 3'36''

3. Remco Evenepoel (Red Bull Bora Hansgrohe) a 4'06''

4. Juan Ayuso (Lidl Trek) a 4'22''

5. Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team) a 4'35''

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