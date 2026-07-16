Tim Merlier gana la etapa 12 del Tour de Francia 2026

Este jueves 16 de julio se corrió la etapa 12 del Tour de Francia 2026. La jornada se disputó entre el Circuit Nevers Magny-Cours y Chalon-sur-Saône. El recorrido fue de 179,1 km. El ganador del día fue Tim Merlier, del Soudal Quick-Step.



El belga superó en la meta del día al neerlandés Olav Kooij y al belga Jasper Philipsen en una llegada masiva marcada por una violenta caída en la que vieron implicados en los últimos metros el colombiano Fernando Gaviria y el francés Dorian Godon, entre otros.

Lea también Tour de Francia 2026: colombianos en la clasificación general tras la etapa 12

Tadej sigue en la cima

El esloveno Tadej Pogacar conserva cómodamente el maillot amarillo de líder de la general, con su ventaja de 3 minutos y 36 segundos respecto al segundo, el danés Jonas Vingegaard, y los 4:06 que saca al tercero, el belga Remco Evenepoel.



A sus 33 años, Merlier se ha convertido en el velocista de referencia de este Tour con las tres etapas que ha ganado, desbaratando de nuevo los planes del equipo Alpecin de Philipsen.

Lea también Así quedó la clasificación General del Tour De Francia luego de la etapa 12

Merlier da otro golpe

Había ganado la pasada semana dos etapas consecutivas, la séptima y la octava, con metas respectivas en Burdeos y Bergerac. Kooij, ganador en Pau y segundo en la etapa del miércoles en Nevers, puede consolarse con un nuevo segundo lugar, que es su cuarto podio en el actual Tour.



Los 25 últimos kilómetros estuvieron muy animados, con varios ataques de parte de pequeños grupos compuestos por corredores especialistas en intentar aventuras, como el estadounidense Quinn Simmons y sus compañeros del Lidl-Trek.

Lea también Polémica en el Tour de Francia por levantarle sanción a un favorito tras agresión en plena carrera

El Tour sigue emocionante

Esos intentos sucesivos dieron mucho trabajo a las formaciones de los principales velocistas, sobre todo en la subida de Montagny-lès-Buxy, donde Simmons, alias “Capitán América”, se resistió enérgicamente, pero sacando tiempo para chocar la mano a modo de saludo con su padre, situado en uno de los costados de la carretera.



A pesar de las escapadas y estos ataques, los equipos de los velocistas cumplieron la misión y lograron que la etapa se decidiera con una llegada masiva, posiblemente una de las pocas oportunidades que quedan para un desenlace así.



*Con información de AFP.