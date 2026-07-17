Tour de Francia 2026: colombianos en la clasificación general tras la etapa 13

Una emocionante jornada se registró este viernes 17 de julio en el Tour de Francia. La etapa 13, que contó con un recorrido total de 205.8 kilómetros con inicio en Dole y meta en Belfort, fue ganada el suizo Mauro Schmid (Team Jayco Alula), quien demostró mayor fortaleza en el remate para relegar al segundo puesto al colombiano Harold Tejada (XDS Astana).

Lea también Harold Tejada escaló en la clasificación general del Tour de Francia: así quedó tras la jornada 13

Tejada fue gran protagonista de la fracción al ser parte del grupo de fuga y en los últimos kilómetros escaparse con Schmid y lograr la ventaja suficiente para disputar la victoria del día.

No hubo batalla por la clasificación general

A pesar del terreno quebrado y el exigente recorrido, este viernes no se registró batalla por los puestos de privilegio de la clasificación general.

El esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), con el respaldo de sus compañeros de equipo, mantuvo el control del pelotón principal.

Por otro lado, el danés Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) no contó con la posibilidad de sorprender con algún ataque.

Lea también ¡Fantástico! Harold Tejada fue segundo en la etapa 13 del Tour de Francia

Colombianos y clasificación general del Tour de Francia

Harold Tejada (XDS Astana), al cruzar la meta en la segunda posición, fue el mejor colombiano de la etapa.

Egan Bernal se mantuvo como el mejor pedalista del país en la clasificación general al terminar la fracción en el grupo principal.

Bernal sigue en la lucha por meterse al top 10 del Tour de Francia al ser 12 a 12'15'' de Tadej Pogacar.

1. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) 47H18'31''

2. Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) a 3'36''

3. Remco Evenepoel (Red Bull Bora Hansgrohe) a 4'06''

4.Tom Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling) a 4'15''

5. Juan Ayuso (Lidl Trek) a 4'22''

--------

12. Egan Bernal (Netcompany) a 12'15''

25. Harold Tejada (XDS AStana) a 46'37''