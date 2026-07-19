Este domingo 19 de julio, continúan las emociones del Tour de Francia 2026. La carrera sigue con la etapa 15, que se corre entre Champagnole y Plateu De Solaison.



La jornada cuenta con un total de 183,9 kilómetros y un desnivel de 3.950 metros. Es una etapa de montaña, por lo que es un día ideal para los escaladores. Se espera una fuga muy temprano en la carrera.

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Así marcha la clasificación general del Tour de Francia 2026



1. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) 51H18'28''

2. Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) a 4'30''

3. Remco Evenepoel (Red Bull Bora Hansgrohe) a 5'04''

4. Paul Seixas (Decathlon) a 5'19''

5. Juan Ayuso (Lidl Trek) a 5'22''

6. Florian Lipowiz (Red Bull) a 5'44''

7. Isaac del Toro (UAE Team Emirates) a 5'50''

8. Mattias Skjelmose (Lidl TreK) a 7'35''

9. Tom Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro) a 7'59''

10. Lenny Martínez (Bahrain Victorious) a 8'25''