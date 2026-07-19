Logo Deportes RCN Vertical
Tablas de posiciones
Logo Deportes RCN Horizontal
Tablas de posiciones
Tour de Francia

Tour de Francia 2026 EN VIVO Etapa 15 - Montaña y 183,9 kilómetros

Las emociones del Tour de Francia 2026 se mantienen a flor de piel. La etapa 15 trae emociones de inicio a fin.
Carlos Cañas
Tour de Francia.
Tour de Francia. // AFP

Este domingo 19 de julio, continúan las emociones del Tour de Francia 2026. La carrera sigue con la etapa 15, que se corre entre Champagnole y Plateu De Solaison.

La jornada cuenta con un total de 183,9 kilómetros y un desnivel de 3.950 metros. Es una etapa de montaña, por lo que es un día ideal para los escaladores. Se espera una fuga muy temprano en la carrera.

Frase de Einer Rubio sobre Tadej Pogacar encendió el Tour de Francia

Lea también

Frase de Einer Rubio sobre Tadej Pogacar encendió el Tour de Francia

El Tour de Francia 2026 se puede ver en vivo a través de la señal abierta del Canal RCN. La etapa 15 y la carrera en general también se puede seguir en vivo por medio de la aplicación del Canal RCN: https://www.canalrcn.com/co

Así marcha la clasificación general del Tour de Francia 2026

1. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) 51H18'28''

2. Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) a 4'30''

3. Remco Evenepoel (Red Bull Bora Hansgrohe) a 5'04''

4. Paul Seixas (Decathlon) a 5'19''

5. Juan Ayuso (Lidl Trek) a 5'22''

6. Florian Lipowiz (Red Bull) a 5'44''

7. Isaac del Toro (UAE Team Emirates) a 5'50''

8. Mattias Skjelmose (Lidl TreK) a 7'35''

9. Tom Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro) a 7'59''

10. Lenny Martínez (Bahrain Victorious) a 8'25''

En esta nota

Tour de Francia Ciclismo Colombia Francia Egan Bernal Jonas Vingegaard Tadej Pogacar