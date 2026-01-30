Tour de Francia: confirman los 23 equipos que participarán en la edición de 2026

La organización del Tour de Francia dio a conocer este viernes 30 de enero la lista de equipos que participarán en la edición 113 de la Grande Boucle.

Según el reglamento de la Unión Ciclista Internacional (UCI), los 18 equipos de categoría UCI WorldTour tienen un lugar asegurado en la carrera.

Alpecin Premier Tech (BEL), Bahrain Victorio4us (BRN), Decathlon-CMA CGM Team (FRA), EF Education-Easypost (USA), Groupama-FDJ United (FRA), Ineos Grenadiers (GBR), Lidl-Trek (GER), Lotto Intermarché (BEL), Movistar (ESP), NSN Cycling Team (SUI), Red Bull-Bora Hansgrohe (GER), Soudal Quick-Step (BEL), Team Jayco Alula (AUS), Team Picnic-Postnl (NED), Team Visma-Lease a Bike (NED), Team Emirates XRG (UAE), UNO-X Mobility (NOR) y Astana Team (KAZ).

Además, competirán los tres mejores de nivel UCI ProTeam clasificados.

Tudor Pro Cycling Team (SUI), Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team (SUI) y Cofidis (FRA).

Finalmente, Amaury Sport Organisation (ASO) otorgó las dos invitaciones al Caja Rural Seguros RGA (España) y al Total Energies (Francia).

Recorrido del Tour de Francia 2026

1ª etapa | Sábado 4 de julio: Barcelona - Barcelona (19 km, CRE)

2ª etapa | Domingo 5 de julio: Tarragona - Barcelona (182 km)

3ª etapa | Lunes 6 de julio: Granollers - Les Angles (196 km)

4ª etapa | Martes 7 de julio: Carcassonne – Foix (182 km)

5ª etapa | Miércoles 8 de julio: Lannemezan - Pau (158 km)

6ª etapa | Jueves 9 de julio: Pau – Gavarnie-Gèdre (186 km)

7ª etapa | Viernes 10 de julio: Hagetmau – Burdeos (175 km)

8ª etapa | Sábado 11 de julio: Périgueux – Bergerac (182 km)

9ª etapa | Domingo 12 de julio: Malemort – Ussel (185 km)

Primer día de descanso | Lunes 13 de julio: Cantal

10ª etapa | Martes 14 de julio: Aurillac – Le Lioran (167 km)

11ª etapa | Miércoles 15 de julio: Vichy - Nevers (161 km)

12ª etapa | Jueves 16 de julio: Circuito Nevers Magny-Cours - Chalon-sur-Saône (181 km)

13ª etapa | Viernes 17 de julio: Dole – Belfort (205 km)

14ª etapa | Sábado 18 de julio: Mulhouse – Le Markstein Fellering (155 km)

15ª etapa | Domingo 19 de julio: Champagnole - Plateau de Solaison (184 km)

Segundo día de descanso | Lunes 20 de julio: Haute-Savoie

16ª etapa | Martes 21 de julio: Évian-les-Bains - Thonon-les-Bains (26 km, CRI)

17ª etapa | Miércoles 22 de julio: Chambéry - Voiron (175 km)

18ª etapa | Jueves 23 de julio: Voiron - Orcières-Merlette (185 km)

19ª etapa | Viernes 24 de julio: Gap - Alpe d'Huez (128 km)

20ª etapa | Sábado 25 de julio: Le Bourg d'Oisans - Alpe d'Huez (171 km)

21ª etapa | Domingo 26 de julio: Thoiry - Campos Elíseos de París (130 km)