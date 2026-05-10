El UAE Team Emirates recibió un duro golpe en el Giro de Italia 2026 luego de confirmarse las lesiones sufridas por tres de sus corredores tras la fuerte caída ocurrida durante la segunda etapa, disputada en Bulgaria. El accidente, registrado a 23 kilómetros de la meta en Veliko Tarnovo, dejó fuera de competencia a varios protagonistas y encendió las alarmas dentro del equipo emiratí.

UAE vive una crisis en el Giro de Italia 2026: Soler, Yates y Jay Vine abandonan tras fuerte caída

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El caso más delicado es el del español Marc Soler, quien sufrió una fractura pélvica producto del impacto. Según el parte médico entregado por el doctor Adrian Rotunno, director médico de la carrera, el corredor permanece bajo observación, aunque inicialmente no necesitaría intervención quirúrgica.

Otro de los afectados fue el australiano Jay Vine, quien padeció una conmoción cerebral y además presentó una fractura en el codo. El pedalista también continuará bajo seguimiento médico antes de regresar a su país para iniciar el proceso de recuperación.

Por su parte, el británico Adam Yates logró finalizar la etapa pese a las consecuencias de la caída. Sin embargo, horas después comenzaron a aparecer síntomas preocupantes relacionados con una posible conmoción cerebral, motivo por el cual el equipo decidió retirarlo antes de la tercera jornada.

El UAE Emirates Team habla de "recuperación y rehabilitación" en la etapa 3 del Giro de Italia

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“Adam Yates sufrió fuertes abrasiones y laceraciones en su oído izquierdo. Originalmente fue evaluado en el lugar por la conmoción cerebral y despejado para continuar, pero posteriormente ha mostrado síntomas preocupantes. No arrancará el principio de la tercera etapa hoy”, explicó Rotunno en el comunicado oficial.

El médico también confirmó que “Jay Vine sufrió una conmoción cerebral y una fractura del codo. Marc Soler tiene una fractura pélvica. En este momento, ninguno debe requerir cirugía”.

Finalmente, el parte señaló que “los tres se encuentran bajo observación de nuestro personal médico y viajarán a casa en los próximos días para continuar recuperación y rehabilitación”, cerrando así un episodio que golpeó con fuerza al UAE en el inicio del Giro.