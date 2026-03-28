VIDEO - Nueva exhibición de Jonas Vingegaard: victoria en la etapa 6 de la Vuelta a Cataluña

El ciclista danés Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) se acercó al título de la Vuelta a Cataluña 2026 al ganar este sábado 28 de marzo la etapa 6 que contó con un recorrido de 158,2 kilómetros con inicio en Berga y meta en Queralt.

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Vingegaard se revalidó como líder de la clasificación general, después de una jornada de alta montaña que se definió en el ascenso al Santuario de Queralt.

El danés se mostró como el más fuerte en el remate de la fracción al lanzar un fuerte ataque a menos de 2,5 kilómetros para la línea de meta.

En el ascenso definitivo, Vingegaard atacó al alemán alemán Florian Lipowitz y al francés Lenny Martínez para cruzar en solitario la meta y lograr su segunda victoria en la Vuelta a Cataluña.

Clasificación general de la Vuelta a Cataluña - etapa 6

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