Vuelta a Cataluña 2026: así quedó la clasificación general tras la etapa 4

Se disputó este jueves 26 de marzo la etapa 4 de la Vuelta a Cataluña, que contó con un recorrido de 151 kilómetros con inicio en Mataró y meta en Camprodón.

La jornada presentó un terreno inclinado con constantes ascensos. La definición del día se registró en un falso llano, ya que la vía contaba con un importante desnivel.

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Al final, el británico Ethan Vernon se quedó con la victoria del día al demostrar mayor fortaleza y velocidad en el sprint.

Vernon superó al francés Dorian Godon (INEOS Grenadiers) y al británico Thomas Pidcock, quienes completaron el podio.

Top 5 de la etapa 4 en la Vuelta a Cataluña

1. Ethan Vernon (NSN Cycling Team) 4H01'03''

2. Dorian Godon (INEOS Grenadiers) MT

3. Thomas Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) MT

4. Brandon McNulty (UAE Team Emirates - XRG) MT

5. Magnus Cort (Uno-X Mobility) Mt

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31. Santiago Buitrago (Bahrain - Victorious) MT

La clasificación no sufrió cambios de consideración, ya que Dorian Godon se mantuvo como líder.

En la segunda posición está Thomas Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) a 13'' y tercero se ubica Remco Evenepoel (Red Bull Bora Hansgrohe) a 14''.

El mejor colombiano es Santiago Buitrago en la casilla 30.

Clasificación general de la Vuelta a Cataluña - Etapa 4

1. Dorian Godon (INEOS Grenadiers) 15H30'47''

2. Thomas Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) a 13''

3. Remco Evenepoel (Red Bull Bora Hansgrohe) a 14''

4. Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) a 24''

5. Simone Gualdi (Lotto Intermarché) a 24''

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20. Richard Carapaz (Ef Education Easy Post) a 26''

30. Santiago Buitrago (Bahrain - Victorious) a 26''

57. Nairo Quintana (Movistar Team) a 26''