Vuelta al Algarve 2026: colombianos y favoritos a título

El calendario ciclístico de la temporada 2026 continúa y todo está listo para que este miércoles 18 de febrero arranque una de las pruebas más importantes en cada inicio de año. Se trata de la Vuelta al Algarve, carrera que se lleva a cabo en Portugal y en la que participan seis pedalistas colombianos.

Por Colombia se destaca la presencia de Daniel Felipe Martínez, quien fue confirmado como una de las cartas del Red Bull Bora Hansgrohe.

También correrá la Vuelta al Algarve Juan Felipe Rodríguez, que brilló en los Campeonatos Nacionales de Ruta al haber sido tercero en la prueba de fondo por detrás de Egan Bernal e Iván Ramiro Sosa.

Otros colombianos que estarán en la prueba portuguesa son Juan Guillermo Martínez (Team Picnic PostNL), Adrián Bustamante (GI Group Holding Simoldes), Jesús David Peña (Efapel Cycling) y Santiago Mesa (Anicolor/Campicarn).

Colombianos en la Vuelta a Algarve

Daniel Felipe Martínez - Red Bull Bora Hansgrohe

Juan Felipe Rodríguez - EF Education EasyPost

Juan Guillermo Martínez - Team Picnic PostNL

Adrián Bustamante - GI Group Holding Simoldes

Jesús David Peña - Efapel Cycling

Santiago Mesa - Anicolor/Campicarn

Favoritos al título de la Vuelta a Algarve

Teniendo en cuenta su recorrido, la Vuelta al Algarve cuenta con dos pedalistas que parten como favoritos al título.

Se trata del portugués Joao Almeida (UAE Team Emirates) y del español Juan Ayuso (Lidl Trek).

Almeida tratará de ratificar su condición como uno de los líderes del UAE Team Emirates antes de disputar el Giro de Italia.

Por otro lado. Ayuso debutará en el Lidl Trek, después de dejar la nómina del UAE Team Emirates.

La Vuelta al Algarve se llevará a cabo desde este miércoles 18 hasta el 22 de febrero.