UAE Tour: así van Nairo y los colombianos en la general - etapa 2

La clasificación general del UAE Tour 2026 tuvo movimientos importantes luego de la segunda etapa, una contrarreloj individual de 12,2 kilómetros disputada en Abu Dabi. La jornada estuvo marcada por el dominio del belga Remco Evenepoel, especialista en esta modalidad.

Evenepoel se impuso en el recorrido llano y le arrebató el liderato al mexicano Isaac Del Toro. El campeón olímpico y mundial de la especialidad superó por seis segundos al británico Joshua Tarling y por doce al francés Rémi Cavagna, quienes ahora lo escoltan en la general.

Lea también Daniel Felipe Martínez, inscrito por Red Bull para importante carrera por etapas

En la clasificación acumulada, Evenepoel lidera con un tiempo de 2:43:59, seguido por Tarling a seis segundos y Cavagna a doce. La pelea por el podio se mantiene cerrada antes de afrontar la etapa reina con final en el exigente Jebel Mobrah, puerto con pendientes medias cercanas al 12 % y rampas que alcanzan el 17 %.

¿Cómo van los colombianos en la general del UAE Tour?

En cuanto a los colombianos, el mejor ubicado tras la crono es Harold Tejada, del XDS Astana. El huilense ocupa la casilla 20 de la general, a 39 segundos del líder, manteniéndose como la principal carta nacional en la carrera.

Más atrás aparece Sergio Higuita, también del XDS Astana, quien se ubica en la posición 77 a 1 minuto y 14 segundos. El antioqueño no tuvo su mejor desempeño en la contrarreloj y perdió tiempo importante frente a los especialistas.

Por su parte, Nairo Quintana, del Movistar Team, ocupa la posición 106 en la clasificación general, a 1 minuto y 30 segundos de Evenepoel. El boyacense cedió terreno en una jornada poco favorable para sus características, aunque espera recuperar tiempo en la alta montaña.

Juan Sebastián Molano, del UAE Team Emirates, se sitúa en la casilla 114 a 1 minuto y 34 segundos. El velocista también sufrió en el trazado contra el reloj y quedó relegado en la tabla.

Lea también Nómina y calendario de la Selección Colombia en el Panamericano Élite de Pista en Santiago

CLASIFICACIÓN GENERAL DEL UAE TOUR - ETAPA 2

1. Remco Evenepoel, Red Bull - Bora - hansgrohe, 2:43:59

2. Joshua Tarling, Ineos Grenadiers, a 0:06

3. Rémi Cavagna, Groupama - FDJ United, a 0:12

4. Ethan Hayter, Soudal Quick-Step, a 0:25

5. Daan Hoole, Decathlon CMA CGM Team, a 0:26

20. Harold Tejada, XDS Astana, a 0:39

77. Sergio Higuita, XDS Astana, a 1:14

106. Nairo Quintana, Movistar Team, a 1:30

114. Juan Sebastián Molano, UAE Team Emirates, a 1:34

Recorrido etapa 3 del UAE Tour

Con la etapa de montaña en el horizonte, los corredores colombianos confían en que el ascenso final al Jebel Mobrah les permita escalar posiciones. La tercera jornada será clave para redefinir la clasificación general y medir las aspiraciones reales de los escaladores en esta edición del UAE Tour.