Vuelta al Táchira 2026: ganador etapa 5 y clasificación general

El ciclista colombiano Brandon Rojas del equipo GW Erco Sportfitness se quedó este martes 13 de enero con la victoria de la etapa 5 en la edición 61 de la Vuelta al Táchira.

Rojas se impuso en la jornada tipo circuito que contó con un recorrido de 120.9 kilómetros con inicio y meta en Mérida.

El pedalista colombiano demostró mayor fortaleza y potencia para lograr el primer lugar al superar en el remate a los locales Jorge Abreu (Fina Arroz CES Multimarcas) y a Diego Méndez (Lotería del Táchira).

Top 5 de la etapa 5 - Vuelta al Táchira 2026

1 Brandon Rojas - GW Erco Sportfitness

2. Jorge Abreu - Fina Arroz CES Multimarcas

3. Diego Méndez - Lotería del Táchira

4. Wiston Maestre - Lotería del Táchira

5. Enmanuel Viloria - Team FAM Birdman Level

Tras los resultados de este martes, la clasificación general es liderada por Enmannuel Viloria (Team FAM Birdman Level).

El top 3 de la carrera lo completan Jorge Abreu y Wiston Maestre.

Top 5 clasificación general de la Vuelta al Táchira - 2026

1. Enmannuel Viloria 21H16'21''

2. Jorge Abreu a 1'15''

3. Wiston Maestre a 2'40''

4. Brandon Rojas a 2'47''

5. Brayan Obando a 3'42''