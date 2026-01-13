Vingegaard confirmó las grandes vueltas que correrá en 2026 y plan para derrotar a Pogacar

El danés Jonas Vingegaard, uno de los líderes del equipo Visma-Lease a Bike, volverá a centrar su calendario en las grandes vueltas y, además del Tour de Francia, debutará en el Giro de Italia la próxima temporada, con el objetivo principal puesto de nuevo en la ronda francesa.

“Al margen de que siempre ha querido correr el Giro, estamos convencidos de que hacerlo le beneficiará de cara al Tour”, explicó el director deportivo del equipo, Grischa Niermann en La Nucía, donde se encuentran concentrados, quien subrayó que, aunque la escuadra aspirará a ganar en Italia, “el Tour sigue siendo nuestro principal objetivo”.

Lea también Vingegaard sorprende a Pogacar: revelan la gran vuelta que no correrá

“Llevo tiempo pensando en correr el Giro. Es una de las carreras más importantes del calendario y una que nunca he hecho”, señaló Vingegaard, que se mostró ilusionado con su estreno en la ronda italiana.

“Siento que ahora es el momento perfecto. Ganar la Vuelta el otoño pasado me motiva aún más para ir a por la victoria también en Italia. Me encantaría añadir la 'maglia' rosa a mi colección”, añadió.

Vingegaard ha logrado dos victorias y tres segundos puestos en sus cinco participaciones en el Tour de Francia, una carrera que considera su gran objetivo. “Ganarlo por tercera vez sería increíble. Será difícil, aunque quizá más emocionante que las dos ediciones anteriores”, afirmó el danés, en referencia al recorrido.

El ciclista destacó que este año los momentos decisivos del Tour se concentrarán en la última semana, lo que podría reducir las diferencias de tiempo. “Aun así, tendremos que estar listos desde el principio para la contrarreloj por equipos en Barcelona. Es una disciplina que trabajamos mucho y será una forma especial de empezar la carrera”, apuntó.

Lea también La nueva estrategia de Jonas Vingegaard para derrotar a Pogacar en el Tour de Francia

Por otro lado, si todo transcurre según lo previsto, Wout van Aert y Matthew Brennan serán los principales referentes del equipo en la Vuelta a España, la última gran vuelta de la temporada, con el foco puesto más en las victorias de etapa que en la clasificación general.

“Todavía tengo asuntos pendientes en la Vuelta. Fue una salida dolorosa en 2024, pero volveré con mucha motivación”, aseguró Van Aert, mientras que Brennan, que podría debutar en una gran vuelta, destacó que “es increíble correr clásicas como la Milán-San Remo o el Tour de Flandes, pero tengo muchas ganas de la Vuelta y de afrontar tres semanas de competición”.