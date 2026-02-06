Juan Esteban Sánchez campeón de ruta en los Nacionales de Ciclismo 2026

Una nueva competencia de los Nacionales de Ciclismo inició y uno de los protagonistas fue Juan Esteban Sánchez, quien se coronó campeón en la categoría de hombres juvenil de ruta en los Nacionales de Ciclismo en la jornada que se llevó a cabo el viernes 6 de febrero en el Autódromo de Tocancipá, carrera que contó con un circuito especial.
Los competidores llegaron a Tocancipá para disputar un recorrido bastante peculiar, ya que la competencia sería una auténtica prueba de resistencia y velocidad al tener que recorrer cierta cantidad de vueltas y kilómetros dentro del autódromo.
NACIONALES DE CICLISMO: CLASIFICACIÓN DE LA PRUEBA DE RUTA HOMBRES JUVENIL
El Autódromo, conocido tradicionalmente por acoger eventos de automovilismo y motociclismo, amplió su relevancia este año al consolidarse como sede de una etapa clave en el Campeonato Nacional de Ruta 2026, situándolo como un escenario polideportivo versátil dentro del calendario deportivo colombiano.
Este escenario cerrado favoreció claramente la velocidad y el trabajo en grupo en un recorrido que constó de 81 km (30 vueltas) de Damas Sub-23 y Hombres Juveniles. categoría en donde brilló Juan Esteban Sánchez al coronarse campeón con un tiempo de 01:38:10.
Una jornada con definición de infarto en el podio, ya que el sprint final estuvo protagonizado por más de 10 ciclistas que llegaron con los mismos tiempos.
Así quedó el Top 10 de la RUTA HOMBRES JUVENILES
- 471 SANCHEZ,Juan Esteban JUNIO ORGULLO PAISA-IND ANTIOQU 01:38:10
- 490 TALERO,Andrés Shaffi JUNIO THRESHOLD TEAM MILOSAFER 01:38:10 mt.
- 476 RESTREPO,Oscar Ivan JUNIO AVINAL-ALC CARMEN VIBORAL 01:38:10 mt.
- 477 LOAIZA,Simon JUNIO AVINAL-ALC CARMEN VIBORAL 01:38:10 mt.
- 555 ALVAREZ,Emiliano JUNIO LIGA DE ANTIOQUIA 01:38:10 mt.
- 472 RUIZ,Santiago JUNIO ORGULLO PAISA-IND ANTIOQU 01:38:10 mt.
- 479 VALENCIA,Jairo Alons JUNIO AVINAL-ALC CARMEN VIBORAL 01:38:10 mt.
- 557 CÁRDENAS,Juan José JUNIO LIGA DE BOYACA 01:38:10 mt.
- 552 CRUZ,Jhonatan Ricar JUNIO WATERSLEY R+D CYCLING T. 01:38:10 mt.
- 551 CANCHON,Juan Esteban JUNIO CICLISTICA TREVIGLIESE AS 01:38:10 mt.