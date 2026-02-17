2 de Mayo vs. Sporting Cristal EN VIVO: Copa Libertadores ¿Dónde ver? Hora y canal

El Sporting Cristal de Perú pondrá a prueba al equipo paraguayo 2 de Mayo cuando lo visite, este martes, por el partido de ida de la llave que enfrenta a ambos clubes en la búsqueda de un billete a la primera fase previa de la Copa Libertadores.

El cuadro peruano, que dirige el brasileño Paulo Autuori, llegará envalentonado al remozado Estadio Río Parapití de la ciudad de Pedro Juan Caballero, en el norte de Paraguay, tras su victoria del fin de semana en la liga local.

Por contra, el 2 de Mayo continúa con su lento arranque en la liga paraguaya, donde marcha penúltimo con solo dos puntos en cinco presentaciones.

Sporting Cristal va contra el verdugo de Alianza Lima

El 'Gallo Norteño' del 2 de Mayo parece más empeñado en colarse a la fase de grupos de la Copa Libertadores que en atender el torneo local. El fin de semana, el entrenador Eduardo Ledesma reservó a la mayoría de los titulares pensando en el choque ante los Celestes, pero su club cayó en casa por 0-3 ante el Sportivo Ameliano.

Con todo, esta estrategia ya rindió frutos al equipo paraguayo, que en la tercera fase echó al también peruano Alianza Lima al vencerlo por la mínima en su sede y empatar 1-1 en el Estadio Alejandro Villanueva, más conocido como ‘Matute’.

Hora y canal de TV para ver EN VIVO 2 de Mayo vs. Sporting Cristal

El partido de ida de uno de los cruces de la segunda fase clasificatoria de la Copa Libertadores 2026 se llevará a cabo este martes 17 de febrero a partir de las 7:30 de la noche en Colombia, duelo que se podrá ver en toda Latinoamérica por ESPN2 y la plataforma en ‘streaming’ de Disney+.

En España se podrá disfrutar del compromiso por la señal de LaLiga+, mientras que en los Estados Unidos se tendrá que sintonizar Fanatiz USA o beIN SPORTS.

Más horarios para ver el partido:

Colombia, Perú y Ecuador: 19:30 horas

Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay: 20:30 horas

Argentina, Uruguay y Brasil: 21:30 horas

ET Estados Unidos: 19:30 horas

PT Estados Unidos: 16:30 horas.