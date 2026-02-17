En el marco del partido entre Benfica y Real Madrid que se disputaba este martes 17 de febrero, juego de ida correspondiente a uno de los cruces de 'playoffs' de la presente UEFA Champions League, Vinícius Junior fue protagonista de un golazo y también de una inesperada situación.

Luego de abrir el marcador para el equipo 'merengue' al minuto 50, el delantero brasileño acusó a un rival de un 'insulto racista' en su contra, así lo dejó en evidencia el juez central cuando hizo el gesto de cruz con sus brazos que indica incidentes de este tipo.

Vinícius activó el protocolo ‘antirracismo’ en el partido ante Benfica

El árbitro francés François Letexier paró el partido y activó el protocolo contra el racismo al comienzo de la segunda parte del encuentro entre el Benfica y el Real Madrid, tras un golazo marcado por Vinícius Junior y su posterior celebración, que provocó la indignación del público en el ‘Estádio da Luz’.

La celebración de Vini Jr. motivó un enfrentamiento con el argentino Gianluca Prestianni, que acabó con una tarjeta amarilla para el brasileño como advertencia del colegiado por su festejo frente a la hinchada del equipo portugués.

¿Cuál fue la decisión del juez central ante el reclamo de Vinícius?

En ese encontronazo, Vinicius denunció que el argentino le dirigió comentarios racistas, situación que escaló y el árbitro acabó parando el partido, sin que eso evitará que los miembros del equipo técnico del Benfica se acercarán hasta el banquillo del Real Madrid y tuvieran una fuerte discusión.

Tanto Álvaro Arbeloa como José Mourinho intervinieron en el momento ante la confusión de la situación, que provocó que el partido se detuviera varios minutos, sin embargo, el compromiso se logró reanudar tras la decisión del juez central de no castigar a Prestianni al no tener evidencias de su ataque contra Vinícius, quien lo acusó de forma airada de insultarlo mientras se ocultaba la boca con su camiseta.