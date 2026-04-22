A 50 días del Mundial, la IA pronostica cómo le irá a la Selección Colombia

Quedan exactamente 50 días para que comience una nueva cita mundialista en la que la Selección Colombia será una de las protagonistas, ya que regresa tras su ausencia en Catar 2022 y las expectativas son bastante altas, en especial por el momento individual que viven sus jugadores en los clubes.

La expectativa por el rendimiento de la Selección Colombia en la próxima Copa del Mundo ha crecido considerablemente, y en medio de ese análisis han aparecido predicciones basadas en inteligencia artificial que intentan anticipar hasta dónde podría llegar el equipo cafetero en el torneo más importante del fútbol.

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Colombia tiene asegurado su cupo en octavos de final del Mundial

Uno de los puntos fuertes que Colombia tiene a favor son los jugadores con experiencia internacional como Luis Díaz y Luis Suárez, combinados con jóvenes en ascenso como lo son Gustavo Puerta, Yáser Asprilla y Carlos Gómez.

Sin embargo, la IA analiza también temas de estadísticas, rendimiento reciente, ranking FIFA, en donde lamentablemente la 'tricolor' aflojó drásticamente su nivel, y comportamiento histórico en mundiales, lo que hace que Colombia aparezca como una selección competitiva, con altas probabilidades de superar la fase de grupos.

Es por ello que la IA determinó que "Colombia podría avanzar a octavos de final con relativa solvencia, el salto hacia instancias más avanzadas como cuartos o semifinales dependerá de factores menos predecibles". Lamentablemente aquí entra el factor de la capacidad de definir partidos cerrados, la gestión emocional en momentos clave y, por supuesto, la calidad del rival en cruces directos, lo que les ha hecho falta en los últimos encuentros.

En conclusión, según la IA, Colombia tiene un panorama favorable para avanzar a la segunda fase del Mundial y competir dignamente, con posibilidades reales de alcanzar los cuartos de final si logra mantener consistencia y aprovechar sus oportunidades. Más allá de los cálculos, el rendimiento final dependerá de lo que ocurra en la cancha, donde la historia siempre está abierta a ser reescrita.

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¿Cuándo inicia el Mundial 2026 y contra quién debutará Colombia?

La Copa Mundial de la FIFA 2026 comenzará el 11 de junio y la Selección Colombia hará su debut el 17 de junio frente a Uzbekistán en el Estadio Azteca de Ciudad de México, en un partido clave para iniciar con buen pie la fase de grupos del torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, bajo la dirección técnica de Néstor Lorenzo.