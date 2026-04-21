Luis Díaz, por encima Ribery y Robben: batió impresionante estadística

Luis Díaz es la sensación en el Bayern Múnich y en todo el fútbol europeo. El colombiano se coronó campeón de la Bundesliga este fin de semana, sumando un nuevo título a su carrera y el segundo desde su llegada a Alemania. Ahora, el reto será conquistar la Copa de Alemania y la UEFA Champions League, al estar en las semifinales de ambas competiciones.

La primera temporada de Luis Díaz en el Bayern Múnich ha sido de ensueño, con dos títulos ya en su historial, mostrando todo su potencial de cara al arco. De hecho, sumando goles y asistencias, es su mejor temporada a nivel profesional, superando todo lo hecho con Junior, Porto y Liverpool.

Los elogios a Luis Díaz han llegado desde todos los ámbitos, además, de las leyendas del Bayern Múnich, destacándolo como el jugador ideal. Además, esto se le suma a los lamentos desde Liverpool y todo su entorno, afirmando que la dirigencia de Anfield tomó una pésima decisión.

Ahora, analizando los datos de Luis Díaz, quedó por encima de dos leyendas del Bayern Múnich, como lo son Arjen Robben y Frank Ribery.

Luis Díaz superó a Arjen Robber y Frank Ribery en esta estadística

Luis Díaz superó a Arjen Robben y Frank Ribery, marcando más goles que ellos en su mejor temporada en el Bayern Múnich. En total, el colombiano tiene 24 goles, a falta de 9 partidos para finalizar la temporada, dejando atrás el registro de Arjen Robben en el 2010 con 23 tantos y de Ribery, con 19 en el 2008.

Adicionalmente, es el jugador con más titularidades en toda la temporada con el Bayern Múnich, con 40 y un total de 3.497 minutos en cancha.

¿Cuál es el próximo partido de Luis Díaz con Bayern Múnich?

Luis Díaz y Bayern Múnich jugarán este miércoles 22 de abril, el juego de la semifinal por la Copa de Alemania ante el Bayer Leverkusen.