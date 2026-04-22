A 50 días del Mundial, predicen cuáles serán los cruces de 16avos. de final

La Copa del Mundo 2026 empieza a tomar forma incluso antes de su inicio, y ya se pueden proyectar algunos posibles cruces de los 16avos. de final. El torneo se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, Canadá y México, marcando un formato histórico con 48 selecciones participantes.

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En esta edición, el campeonato contará con doce grupos de cuatro equipos cada uno. Avanzarán a la fase eliminatoria los dos mejores de cada zona, junto con las ocho mejores selecciones ubicadas en el tercer lugar, lo que dará paso a una ronda de 16avos. de final mucho más amplia y competitiva.

Fechas de 16avos. de final del Mundial

Según este formato, los cruces de 16avos. de final se disputarán entre el 28 de junio y el 3 de julio, en una etapa que promete duelos de alto nivel desde el arranque de la fase directa.

A continuación, una proyección de los posibles enfrentamientos en esta instancia:

República Checa vs. Bosnia

Alemania vs. Corea del Sur

Países Bajos vs. Marruecos

Brasil vs. Polonia

Francia vs. Paraguay

Ecuador vs. Noruega

México vs. Escocia

Inglaterra vs. Argelia

Estados Unidos vs. Canadá

Bélgica vs. Arabia Saudita

Colombia vs. Croacia

España vs. Austria

Suiza vs. Costa de Marfil

Argentina vs. Uruguay

Portugal vs. Senegal

Turquía vs. Egipto

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Entre los duelos más llamativos aparece un clásico sudamericano entre Argentina y Uruguay, además de un choque norteamericano entre Estados Unidos y Canadá, que tendría un condimento especial por la localía compartida del torneo.

Asimismo, selecciones como Brasil, Francia e Inglaterra parten como favoritas en sus respectivos cruces, aunque el nuevo formato abre la puerta a sorpresas, especialmente con la inclusión de los mejores terceros.

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En el caso de Colombia, el panorama proyecta un enfrentamiento exigente frente a Croacia, una selección europea con experiencia en fases definitivas de los mundiales recientes, lo que anticipa un duelo de alta intensidad.

Así, aunque se trata de un ejercicio hipotético, esta proyección permite dimensionar el nivel competitivo que tendrán los 16avos. de final del Mundial 2026, una fase que, por su formato, promete emociones desde el primer cruce eliminatorio.