A 50 días del Mundial, estos serían los tres arqueros de la Selección Colombia

Cada vez falta menos para lo que será el inicio de la gran fiesta del deporte rey, la Copa Mundial de la FIFA 2026 que, como bien se sabe, se va a llevar a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.



Este será el primer certamen orbital que contará con 48 equipos. Se espera que el torneo sea emocionante de inicio a fin. Desde el 11 de junio hasta el 19 de julio, los hinchas del balompié gozarán de jornadas inigualables.



La Selección Colombia de Mayores, así como las demás escuadras, ultiman detalles para el pitazo inicial del campeonato. La tricolor está ubicada en el grupo K con Portugal, la República Democrática del Congo y Uzbekistán.

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¿Colombia líder de su grupo?

El equipo dirigido por el argentino Néstor Lorenzo está más que llamado a pelear el primer lugar de la zona en cuestión con la escuadra lusa del veterano delantero Cristiano Ronaldo, considerado por muchos como el mejor jugador de la historia.



Colombia tiene el gran reto de superar lo hecho en la Copa del Mundo de Brasil 2014, torneo en el que llegó hasta los cuartos de final y vio la eliminación, precisamente, con el conjunto anfitrión.



La tarea no será para nada fácil, pero tampoco será imposible. Eso sí, para llegar a cuartos de final o superar esta instancia en Estados Unidos, Canadá y México, los jugadores cafeteros deberán llegar en un gran nivel.

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Los tres arqueros que estarían en la lista

Y hablando de los futbolistas que estarían con la Selección Colombia en el certamen orbital, también falta poco para que Néstor Lorenzo anuncie la convocatoria final. De la lista, en los últimos días se ha opinado mucho sobre los guardametas.



En redes sociales se mantiene un debate enorme sobre los porteros porque hay varios que gozan de un gran nivel, pero que probablemente no serán llamados al Mundial de la FIFA 2026.

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Ospina, Vargas y Montero

Los que se han mantenido en el proceso de esta eliminatoria con Lorenzo son Camilo Vargas (Atlas de México), Álvaro Montero (Vélez Sarsfield de Argentina) y David Ospina (Atlético Nacional de Medellín). Los tres estarían en el Mundial con la Selección Colombia.



David Ospina es uno de los arqueros que ha generado más debate, pero se dice que Néstor Lorenzo lo llevaría por el liderazgo que tiene en el grupo. El titular sería Camilo Vargas, aunque Montero puede dar la sorpresa.