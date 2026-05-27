A horas del partido ante Peñarol: Santa Fe confirmó tres bajas en parte médico oficial

Independiente Santa Fe se juega este miércoles una auténtica final en la Copa Libertadores frente a Peñarol, pero a menos de una hora del decisivo compromiso en Montevideo, el club confirmó varias bajas sensibles que complican el panorama del técnico Pablo Repetto.

A través de un informe oficial del departamento médico, el equipo cardenal dio a conocer las ausencias de Omar Fernández, Kilian Toscano y Helibelton Palacios, tres futbolistas que quedaron fuera del trascendental encuentro correspondiente a la última fecha de la fase de grupos.

Según el reporte entregado por el cuerpo médico, Omar Fernández presenta una tendinopatía aquileana en la pierna izquierda, lesión que le impidió estar disponible para el viaje a territorio uruguayo. Por su parte, Kilian Toscano sufrió una contusión ósea en la pierna derecha y tampoco podrá ser tenido en cuenta por el entrenador uruguayo.

Bajas sensibles para Santa Fe: parte oficial

Independiente Santa Fe confirmó su formación titular para el decisivo compromiso frente a Peñarol por la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, un partido en el que el equipo bogotano está obligado a ganar para seguir soñando con los octavos de final.

Pablo Repetto apostó por una nómina con experiencia y equilibrio para afrontar el reto en el estadio Campeón del Siglo de Montevideo. En el arco estará Andrés Marmolejo, mientras que la defensa estará conformada por Mateo Puerta, Emmanuel Olivera, Víctor Moreno y Jeison Angulo.

En la mitad del campo aparecen Daniel Torres y Alexis Zapata como líderes del mediocampo, acompañados por Jhojan Torres y Yeicar Perlaza, buscando velocidad y recuperación.

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En ataque, el técnico uruguayo depositó toda la responsabilidad ofensiva en Hugo Rodallega y Nahuel Bustos, dupla encargada de buscar los goles que necesita Santa Fe para mantenerse con vida en el torneo continental.

Entre las alternativas en el banco destacan Franco Fagúndez, Edwin Mosquera y Yilmar Velásquez, quienes regresaron tras superar molestias físicas.