De Pibe Valderrama a James Rodríguez: los colombianos que alcanzaron tres Copas del Mundo

La clasificación de la Selección Colombia al Mundial de 2026 también dejó una marca histórica para varios referentes de la Tricolor. Con la próxima cita orbital en Estados Unidos, México y Canadá, ocho futbolistas colombianos habrán disputado tres Copas del Mundo, un registro reservado únicamente para grandes nombres del fútbol nacional.

La lista comenzó a escribirse con dos símbolos de la generación de los años noventa: Carlos “el Pibe” Valderrama y Freddy Rincón, quienes participaron en los Mundiales de Italia 1990, Estados Unidos 1994 y Francia 1998. Ambos lideraron una de las épocas más recordadas de la selección y marcaron el camino internacional del fútbol colombiano.

Ocho futbolistas colombianos alcanzan los tres mundiales

Años más tarde, Faryd Mondragón se convirtió en el tercer colombiano en alcanzar esa cifra. El histórico arquero estuvo presente en Estados Unidos 1994 y Francia 1998, y regresó dieciséis años después para integrar el plantel de Brasil 2014, torneo en el que además se convirtió en el jugador de mayor edad en disputar un partido mundialista.

Ahora, la generación moderna de la Selección Colombia sumará cinco nuevos nombres a este selecto grupo. David Ospina, Camilo Vargas, Santiago Arias, James Rodríguez y Juan Fernando Quintero estarán presentes nuevamente en una Copa del Mundo tras haber disputado Brasil 2014 y Rusia 2018.

Lea también Escándalo en el Mundial 2026: investigan a la FIFA por entradas y cambios en los asientos

Ospina, uno de los capitanes y máximos referentes de la Tricolor, ampliará además su legado como uno de los futbolistas con más partidos en la historia de la selección. Camilo Vargas, por su parte, consolidará una carrera de constancia y crecimiento bajo el arco colombiano.

James Rodríguez y Juan Fernando Quintero volverán a liderar la ilusión ofensiva del equipo, luego de haber sido protagonistas en anteriores ediciones mundialistas. Santiago Arias, tras superar graves lesiones en su carrera, también escribirá un nuevo capítulo con la camiseta nacional.