River Plate sigue en la búsqueda de refuerzos para disputar la temporada 2026, en la que además de participar en los certámenes locales, también parte como favorito para el título de la Copa Conmebol Sudamericana.

Una de las posiciones que pretende potenciar el conjunto millonario es la de defensor central. Uno de los jugadores en los que ha interesado River Plate es el colombiano Jhohan Romaña.

Lea también Nacional va por el golpe en el mercado: acuerdo con jugador de River Plate

El zaguero de 27 años se ha destacado en los últimos años con la camiseta de San Lorenzo de Almagro, equipo en el que se ha convertido en un indiscutido y que le ha permitido ser considerado como uno de los defensores centrales del fútbol argentino.

¿Qué pasó con la oferta de River Plate por Jhohan Romaña?

Antes de terminar el 2025, River Plate lanzó una oferta para hacerse con los servicios de Jhohan Romaña.

Sin embargo, este viernes 26 de diciembre el periodista César Luis Merlo dio a conocer que la propuesta fue rechazada por San Lorenzo al ser considerada como "insuficiente".

Merlo explicó que River Plate puso sobre la mesa 1.5 millones de dólares por el 50 % del pase del colombiano.

Sin embargo, San Lorenzo pretende una venta por el 80 % con una cifra más elevada.

Lea también Definido el primer clasificado a octavos de final en Copa África de Naciones

La carrera Jhohan Romaña

Jhohan Romaña debutó como profesional en la temporada 2016 al disputar solo dos compromisos con la camiseta de Deportivo Independiente Medellín.

Al no contar con minutos, Romaña dio el salto al exterior para sumarse el Club Guaraní de Paraguay. Posteriormente, el zaguero jugó en Austin FC de la MLS y en el 2023 regresó a Paraguay al Club Olimpia.

Entre 2024 y 2025, el colombiano fue titular indiscutido e San Loreno.