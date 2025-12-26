Lento, pero seguro ha sido el mercado de fichajes de Atlético Nacional desde que quedó campeón de la Copa BetPlay. Quieren hacer lo posible para mantener a Alfredo Morelos para el siguiente torneo, están a nada de concretar el fichaje de Nicolás Rodríguez, procedente de Orlando City y que llegaría por un año en condición de préstamo.

Sin embargo, más allá de esa llegada que se habla del extremo ex Fortaleza para esta Liga BetPlay 2026 y para pelear la Copa Sudamericana, este viernes 26 de diciembre apareció un bombazo que tiene que ver con Atlético Nacional y el mercado de fichajes.

Y es que, Nacional siempre va en busca de bombas y todo parece que lo va a encontrar desde Argentina, propiamente desde River Plate, nada más ni nada menos. Se trata del lateral izquierdo, Milton Casco que esperaba retirarse en el cuadro riverplatense.

MILTON CASCO, A MÍNIMOS DETALLES DE SER JUGADOR DE ATLÉTICO NACIONAL

Desde 2015, Milton Casco firmó con River Plate después de sus pasos por Gimnasia y Esgrima de La Plata y Newell’s Old Boys. Cumplió a cabalidad su contrato con diez años representando el cuadro riverplatense, alcanzó a sumar 316 partidos en esa década hasta que llegó Marcos Acuña y fue relegado al banco de suplentes.

Atlético Nacional irá por Milton Casco, pues, César Luis Merlo afirmó que hay principio de acuerdo entre las partes. Se espera documentación y firmará por un año.









Milton Casco, como otras viejas glorias de River Plate no continuará en el club de Marcelo Gallardo. Ganó diez títulos locales y tres internacionales para dar un golpe en la Liga BetPlay con Atlético Nacional. Con 37 años, tiene todo listo para seguir su carrera en Colombia jugando la Copa Sudamericana.

¿QUÉ FALTA PARA QUE MILTON CASCO SEA JUGADOR DE ATLÉTICO NACIONAL?

“Restan papeles para que el acuerdo sea total”, reveló Renzo Pantich en La FM Más Fútbol. El periodista también señaló que está para jugar 90 minutos, dado que ya lo demostró en esta temporada con River Plate, pero que perdió regularidad por la llegada de Marcos Acuña.

“No sé si decirles si es un refuerzo top porque tiene 37 años, pero es un jugador que estuvo una década en River Plate, no se le conoce ningún inconveniente, ninguna mala cara siendo suplente de River”, afirmó Renzo Pantich. Sin embargo, también puso un tema a consideración que complicaría su llegada.

Renzo sentenció que en un 90% está asegurada su fichaje a Atlético Nacional, “el único motivo por el que no está hecho es porque Gimnasia lo quiere de verdad y tienen muchos jugadores que sienten el equipo y que tienen sentido de pertenencia. Él es de La Plata, está viviendo en la ciudad de las diagonales, su hijo juega en las divisiones inferiores de Gimnasia.

Gimnasia lo quiere y tengo entendido que el club va a recibir una inserción económica para poder pagar estos sueldos importantes, Nacho Fernández y Milton Casco. Aun diciendo esto, tiene charlas avanzadas y restarían detalles para que se convierta en nuevo jugador de Atlético Nacional”.

El otro tema pasa por el futuro de Camilo Cándido, lateral izquierdo uruguayo y habría que liberar ese cupo por el factor de extranjeros y por el hecho de la competencia entre futbolistas internacionales.