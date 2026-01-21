Ajax pone la mirada en un jugador de la Selección Colombia

Los rumores sobre posibles fichajes de equipos europeos son pan de cada día, generando todo tipo de comentarios en las redes sociales y aficionados, quienes se ilusionan con tener un cierre de temporada importante y poder pelear un cupo a los diferentes torneos europeos.

Uno de los clubes que ha comenzado a generar ruido en el viejo continente es el Ajax, que en la actualidad ha puesto su mirada en un jugador de la selección Colombia, quien vería con buenos ojos el cambio de liga y de club, lo que le ayudaría para asegurar un cupo en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Ajax está detrás de Yáser Asprilla

Según dio a conocer la prensa de Países Bajos, Ajax habría despertado el interés en Yaser Asprilla, quien, a pesar de no tener continuidad en el Girona, comienza a tener varios coqueteos de equipos europeos, que saben que el atacante sería un revulsivo para el frente de ataque.

Lea también Yáser Asprilla tomaría radical decisión para jugar el Mundial con la Selección Colombia

“Ajax tiene en la mira a Yáser Asprilla. El colombiano de 22 años es una de las opciones para reforzar el ataque; llegaría cedido del Girona”, aseguró Lentin Goodijk, periodista que sigue la actualidad del equipo de Países Bajos.

Cabe mencionar que, para que la operación se pueda realizar entre el cuadro neerlandés y español, Ajax tendría que salir de alguno de sus jugadores, esto para liberar cupos y así poder reforzar el frente de ataque, el cual se ha convertido en un dolor de cabeza para el cuerpo técnico.

Número de Yáser Asprilla en el Girona

En la actualidad, Yaser Asprilla no ha tenido mucha continuidad en el cuadro español, pues, a pesar de su talento, no se ha podido mantener dentro del once titular del Girona, convirtiéndose en uno de los jugadores más intermitentes de la presente temporada.

Durante el 2025/2026, Yáser Asprilla ha logrado disputar 15 compromisos en la liga local con el Girona y no ha marcado ningún gol. Además, disputó dos compromisos de la Copa del Rey, donde se reportó con una anotación en el compromiso que cayó su equipo contra el Ourense CF.

Vale mencionar que Yáser Asprilla estaría buscando una salida del Girona, esto con el objetivo de tener más minutos previo a lo que será la Copa del Mundo, donde el cafetero buscará tener un cupo en la selecta lista de 26 jugadores que dará a conocer Néstor Lorenzo en el mes de mayo.