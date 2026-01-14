Yáser Asprilla tomaría radical decisión para jugar el Mundial con la Selección Colombia

El futbolista colombiano Yáser Asprilla podría darle un importante giro a su carrera deportiva con el objetivo de ganarse un lugar en laSelección Colombia y ser parte de la nómina que disputará la Copa del Mundo de 2026.

Teniendo en cuenta los pocos minutos que ha sumado Asprilla en el Girona en la temporada 2025/2026, el mediocampista y su entorno estarían estudiando la posibilidad de cambiar de equipo.

Actualmente, Yáser ha disputado 14 partidos en LaLiga, en los que ha registrado 688 minutos para un promedio de 42 encuentros por compromiso.

Yáser Asprilla podría jugar en la Serie A de Italia

Este miércoles 14 de enero, Ekrem KONUR dio a conocer que Yáser Asprilla podría dar el salto a la Serie A de Italia.

Konur agregó que Asprilla fue ofrecido a la Fiorentina, que actualmente está en puestos de descenso al ocupar la casilla 18 con 14 puntos, luego de dos victorias, ocho empates y 10 derrotas.

Sin embargo, el Girona solo permitiría la salida del colombiano a cambio de 2 millones de euros y en condición de préstamo.

Otro club que ha demostrado interés en Yáser es Mallorca de España, que también está luchando por salvarse del descenso.