Alarmas en Argentina: figura se lesionó y se podría perder el Mundial 2026

Las alarmas están prendidas en Argentina, esto porque un delantero referente del equipo se lesionó y podría perderse la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que se llevará a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.



Se trata del reconocido centro delantero Lautaro Martínez, que milita en Inter de Milán de la Serie A de Italia. La temporada no ha sido sana para el exjugador de Racing de Avellaneda y esto puede afectar su presencia en el certamen orbital.

Lautaro se lesionó

Lautaro Martínez presentó una sobrecarga muscular en el sóleo de la pierna izquierda, lesión que daría entre 15 y 20 días de incapacidad. El Mundial FIFA arrancará en junio, por lo que el atacante tiene tiempo para llegar en buenas condiciones.



El problema es que recaiga del problema físico. Si lo anterior llega a suceder, Lautaro corre grandes riesgos de no estar en la convocatoria final de Argentina, a pesar de ser siempre uno de los fijos del entrenador Lionel Scaloni.



"Se ha sometido hoy a exámenes clínicos e instrumentales. Las pruebas han detectado una leve sobrecarga muscular en el sóleo de la pierna izquierda. La situación del delantero argentino será evaluada de nuevo en los próximos días", señaló Inter sobre la lesión del jugador.



Tras el anuncio del Inter de Milán, la prensa argentina, como era de esperarse, se pronunció y lo hizo con preocupación, pues que Lautaro Martínez se pierda el Mundial provocaría un vacío importante en la albiceleste.

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Argentina, atenta

"Además de tener la mira calibrada y los botines cargados de pólvora, el gran deseo de Lautaro Martínez con vistas al Mundial 2026 es llegar óptimo físicamente. No como en Qatar, donde el tobillo derecho lo tuvo a maltraer y lo obligó a jugar infiltrado. Sin embargo, este viernes se confirmó una nueva lesión en Inter que preocupa a la Selección Argentina", señaló TyC Sports.



"A primera hora del día, el Toro se sometió a estudios médicos en el Instituto Humanitas de Rozzano por una dolencia física y los mismos arrojaron que padece una distensión leve en el sóleo de su pierna izquierda. Si bien no es de gravedad, se trata de un problema recurrente que enciende las alarmas, tanto en el cuerpo técnico de Cristian Chivu como de Lionel Scaloni, quien lo considera una pieza clave", añadió.



Cabe mencionar que Lautaro Martínez ya había estado fuera de las canchas un tiempo considerable por la misma lesión. Si el problema se torna crónico, se podría denominar grave.



"Ahora se resintió y volverá a estar ausente en Italia, aunque se estima que solo será por semanas. Este nuevo achaque físico lo marginará de las semifinales de la Copa Italia frente a Como y del choque con Cagliari por el campeonato local. Si en su recuperación no surge ningún imprevisto, reaparecería contra Torino a finales de abril", agrega TyC Sports.

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¿Lautaro llegará al Mundial?

Los siguientes días serán más que claves para conocer si Lautaro se recupera de la mejor manera posible. Lionel Scaloni y su cuerpo técnico estarán muy atentos a la evolución del jugador.



"A dos meses y un día para el arranque de la Copa del Mundo, el margen para los errores y las sorpresas es mínimo. Los jugadores que buscan meterse en la lista definitiva de 26 tendrán un doble objetivo en este tiempo: mantenerse en un alto nivel futbolístico y gambetear las lesiones", sentenció el medio.



























