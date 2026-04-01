Este martes 31 de marzo, la selección de Argentina se vio las caras con su similar de Zambia por el cierre de la doble fecha de amistosos FIFA. Hace unos días se enfrentó con Mauritania y salió vencedora.



Y el triunfo se volvió a presentar. El equipo dirigido por Lionel Scaloni goleó 5 tantos a 0 a su rival. En esta oportunidad, el combinado albiceleste sí mostró un mejor fútbol, lo cual no ocurrió ante el adversario anterior.

Messi marcó

Y como para adornar la noche en el estadio Alberto J. Armando, conocido popularmente como La Bombonera, el astro Lionel Messi, del Inter Miami de la MLS de los Estados Unidos, marcó gol.



Al minuto 43 de la etapa inicial, el exjugador del FC Barcelona de España y del PSG de Francia tomó la bola por la parte izquierda del área rival y realizó un recorte hacia adentro. Luego, hizo una pared con un compañero y finalizó rematando con su pierna zurda. La esférica se fue al fondo de la red.

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El video del gol

El video del gol de Lionel Messi, como era de esperarse, no tardó en hacerse viral a través de las diferentes redes sociales. La prensa argentina señaló que este tanto pudo haber sido el último del astro en territorio gaucho.



"Gol de Lionel Messi en lo que sería su última función con la Selección en Argentina", tituló TyC Sports. Este medio de comunicación reseñó el momento en el que Lionel Messi le cedió un disparo desde el punto penal al defensa central Nicolás Otamendi.

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Reacción de la prensa a una acción de Messi

"En el arranque del complemento, la Pulga tuvo la chance de ampliar su faena colectiva y personal cuando Thiago Almada fue derribado en el área, pero le cedió el penal a Nicolás Otamendi para que marcara el tercero. Ni la pugna con Cristiano Ronaldo para llegar a ser el máximo goleador de la historia le impidió el gesto con su amigo", indicó.



La selección de Argentina, así como los demás equipos sudamericanos clasificados, se prepara para lo que será el inicio de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que se va a llevar a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.









