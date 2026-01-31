Logo Deportes RCN Vertical
Junior

Alfredo Arias no se guardó nada contra la Libertadores: "tiene una competencia desleal..."

El técnico del Junior de Barranquilla ya piensa en el torneo Conmebol.
Nicolás Restrepo Guaqueta
Alfredo Arias habló luego de la victoria 2-1 de Junior ante Millonarios
Alfredo Arias - entrenador de Junior // Colprensa

Junior de Barranquilla no vive su mejor momento en el torneo, pues lo cierto es que el club perdió al Superliga ante Independiente Santa Fe y sus resultados en liga no han sido los mejores.

Pese a esto, el torneo hasta ahora inicia y lo cierto es que el mismo Alfredo Arias, entrenador del cuadro tiburón, reconoció el cambio que vivió el equipo en nómina.

"Hoy hacía cuentas y salieron 11 jugadores del semestre pasado. Llegaron 5, con esto de la limitante de la lista. Ya en la cantidad tuvimos que adaptar criterios de elección, polifuncionalidad, que sean jugadores en competencia. Para mejorar les hice saber que hay pocos bicampeones en el mundo. Cuando se da, es una excepción a la regla", destacó.

"Les dije que nos preparemos para ese reto pero sabiendo que es más difícil que lo anterior, sino sería fácil ser bicampeón. La mejoría nuestra tiene que venir de la competencia, no hay tiempo para entrenar, tenemos que lograr la excelencia por sobre la competencia. Le tengo mucha fe a este grupo, tengo muy buenos jugadores", concluyó sobre el caso.

Además, el mandamás habló sobre la Copa Libertadores y la desventaja que tienen los equipos colombianos en este torneo.

"La Libertadores tiene una competencia desleal y es parte del juego. Argentina y Brasil tienen muchos mas equipos que el resto, en una carrera de autos tienen 8 y vos tenés 2. En alguna etapa esos 2 se eliminan entre ellos para que quede 1. Ahora se incrementó esta diferencia con Colombia".

