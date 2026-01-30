Arsenal lanzó ultimátum a Mikel Arteta: tensión en la Premier

Sin duda, el Arsenal vive una buena temporada pues lo cierto es que el club de Londres se ha mantenido en lo más alto de la Premier League pese a algunos tropiezos en las últimas jornadas.

Los Gunners han construido su campaña desde la regularidad. No se trata solo de partidos brillantes, sino de una constancia que les ha permitido sostenerse en la parte alta de la tabla incluso en semanas exigentes. Con una idea de juego clara, presión alta, circulación rápida y un bloque cada vez más compacto.

Sin embargo, mucho se ha hablado sobre el caso del Arsenal a lo largo de las últimas temporadas en donde el club 'pincha' en la segunda mitad del semestre y pierde las opciones de ser campeón.

Ahora, se ha dado a conocer que el último juego ante el Manchester United ha generado preocupación en la dirigencia del equipo por lo que habrían dado un ultimátum a Mikel Arteta y en caso de no ser campeón de Premier este año, podría llegar a su fin su ciclo como mandamás de los 'gunners'.

El gran desafío, como siempre en Inglaterra, será sostener el ritmo hasta el final. Rivales como Manchester City no perdonan errores y cualquier traspié puede costar caro. Sin embargo, la sensación en el Emirates Stadium es distinta: hay convicción, hay ambición y hay un equipo que parece preparado para dar el paso que tantas veces se le negó.