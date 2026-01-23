Álvaro Montero, figura con Vélez Sarfield: "Hay una competencia sana"

El ex arquero de Millonarios Álvaro Montero es noticia en Argentina, el jugador de la Selección comienza a dar la pelea por un puesto en la titular. Vélez dejó muchas dudas, sin embargo gracias al gol de Andrada y a las atajadas cruciales pudo ganar el compromiso contra Instituto.

El arquero fue inicialista en el arranque de una nueva temporada en el fútbol argentino. Álvaro Montero tuvo una destacada participación durante el partido, su primer momento fue en un tiro de esquina, quedándose con el grito de gol de un cabezazo de Jonathan Galván.

Un remate desde media distancia de Alex Luna sirvió para que el guardameta tuviera gritos de celebración por su participación en la jugada. Antes de finalizar el primer tiempo Álvaro Montero tuvo la más importante del partido, una doble atajada les permitió mantener el arco en ceros, crucial ante el embiste de Instituto.

Galván se mostró ofuscado por una nueva atajada del colombiano en comienzo del segundo tiempo. Un remate de Alarcón dejó al guardameta como figura del encuentro. El gol del triunfo de Vélez llegó al 91’.

Mensaje del portero de la Selección Colombia, Álvaro Montero: "que los hinchas se queden tranquilos"

Álvaro Montero aseguró luego de un gran partido, fue preguntado por la alternancia del arco con el argentino Tomás Marchiori: "El profesionalismo y la disciplina no se cambian por nada. Hay una competencia sana, que los hinchas se queden tranquilos que el que entra va a dar todo".

Algunos hinchas colombianos esperaban un regreso del portero al FPC, el guardameta busca continuidad y podría quedarse a pelear la posición en Vélez, Guillermo Barros Schelotto es el entrenador que definiría su regularidad.



