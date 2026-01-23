Deportivo Pereira celebra: Superintendencia de Sociedades emitió decisivo comunicado

Deportivo Pereira dio un paso clave para superar la compleja crisis institucional que atraviesa, luego de que la Superintendencia de Sociedades decretara el inicio de su proceso de reorganización empresarial bajo la Ley 1116 de 2006.

La medida fue adoptada mediante el Auto 2026-01-023551 del 22 de enero, en una decisión tomada de oficio, y busca darle viabilidad financiera al club risaraldense, que en los últimos meses ha vivido una profunda inestabilidad deportiva y administrativa.

Lea también [Video] Eduardo Méndez advirtió a Repetto y confirmó tres refuerzos más para Santa Fe

Confirman la deuda que tiene Deportivo Pereira

De acuerdo con la Superintendencia, Pereira presenta una cesación de pagos que, a corte del 31 de agosto de 2025, ascendía a $11.252 millones, equivalente al 50,40 % de su pasivo total, con obligaciones vencidas frente a distintos acreedores.

Entre las deudas se encuentran compromisos con la DIAN, otros clubes del fútbol profesional, proveedores y accionistas, algunas de ellas con moras superiores a los 240 días, lo que encendió las alertas del ente de control.

No obstante, el informe oficial también señala que Deportivo Pereira cuenta con patrimonio positivo, pues sus activos, a octubre de 2025, sumaban $45.804 millones, frente a pasivos por $23.399 millones.

Como promotor del proceso fue designado Rodrigo de Jesús Tamayo Cifuentes, auxiliar de justicia especializado en insolvencia, quien acompañará al club en la estructuración del plan de reorganización.

Dentro de su hoja de ruta, Deportivo Pereira contempla ajustes deportivos y administrativos, fortalecimiento de divisiones menores, búsqueda de nuevos patrocinadores y optimización de ingresos por taquilla, publicidad y derechos de televisión.

Lea también Papelón en la Liga BetPlay: jugador renunció a club tradicional tras la fecha 1

Desde la Superintendencia de Sociedades se recalcó que la reorganización busca preservar la operación del club, proteger a trabajadores y acreedores, y mantener una institución que hace parte del patrimonio deportivo de la región y del fútbol colombiano.

Consecuencias de la crisis de Deportivo Pereira

Es pertinente recordar que, esta crisis derivó en la renuncia de varios jugadores y en la salida del técnico Rafael Dudamel, además de impedir que el club pudiera inscribir y utilizar a sus refuerzos proyectados para la temporada 2026.