América de Caliterminó de manera decorosa su participación en la más reciente Liga BetPlay, el equipo escarlata logró un triunfo por 3-2 sobre Atlético Nacional y quedó finalmente en la segunda posición del Grupo A con 8 puntos, a 3 unidades del líder Junior de Barranquilla.

El conjunto dirigido por el técnico David González, que en su momento estuvo último en la liga y que entró a los cuadrangulares de manera forzada, terminó demostrando un buen fútbol en ciertos tramos de los partidos y pese a que la hinchada exige títulos, reconoce el trabajo del club en esta fase del campeonato, donde algunos jugadores se destacaron.

América quiere renovar el contrato de uno de sus futbolistas

Las directivas del cuadro escarlata y el técnico David González reconocen el buen trabajo realizado por el zaguero central Jean Carlos Pestaña, jugador chocoano de 28 años que termina su contrato con América en este diciembre, pero que podría seguir defendiendo la camiseta de los ‘Diablos Rojos’ por mucho más tiempo.

Así lo confirmó el periodista Felipe Sierra, asegurando que América ya le informó al defensor su intención de renovarle su contrato y tenerlo por mucho más tiempo en el equipo, recordando que Pestaña se encuentra en el club escarlata en condición de préstamo y llegó en enero de este año procedente del Deportivo Pereira, conjunto con el que Jean tiene vínculo hasta diciembre de 2026.





La trayectoria y los números de Jean Pestaña

El futbolista chocoano debutó en la Primera División del fútbol colombiano en el 2017 vistiendo la camiseta del Atlético Huila, después tuvo pasó al Deportes Tolima, La Equidad, Águilas Doradas, Deportivo Pereira y más recientemente en el América de Cali.

Defendiendo los colores del equipo rojo de Cali, Pestaña tuvo una alta regularidad y se asentó como titular, jugando 23 partidos en la presente Liga BetPlay, además, hizo presencia en todos los compromisos que el América tuvo en la más reciente Copa Sudamericana.