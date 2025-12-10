Dimayor anunció fecha y horarios de los sorteos de Liga y Torneo BetPlay 2026

Este miércoles 10 de diciembre se realizará el sorteo oficial de la fase regular de la Liga y el Torneo BetPlay 2026, un evento clave para los equipos del fútbol profesional colombiano de cara al próximo año. La ceremonia definirá el calendario completo de ambos campeonatos.

Canal para ver el sorteo de la Liga BetPlat 2026 este miércoles

El sorteo comenzará a las 6:30 de la tarde y contará con transmisión en directo a través de Win Sports, Win+ Fútbol y el canal oficial de YouTube de Dimayor, para que los hinchas puedan seguir cada detalle.

La entidad organizadora decidió adelantar el sorteo en comparación con años anteriores, debido a que la competencia deberá iniciar temprano en 2026. El arranque está programado para mediados de enero, ya que la temporada debe terminar antes del inicio de la Copa del Mundo.

Según explicó el presidente de Dimayor, Carlos Mario Zuluaga, la Liga BetPlay 2026 tendrá modificaciones importantes en su formato competitivo, pensando en optimizar tiempos y cargas de calendario.

Cambios en el formato de Liga BetPlay

Zuluaga anunció que la fase regular contará con 19 jornadas, lo que confirma que en 2026 no habrá fecha de clásicos, una de las decisiones más llamativas de cara a la próxima temporada.

Además, el directivo señaló que el sistema de disputa sufrirá otro ajuste significativo: no habrá cuadrangulares semifinales, sino que el campeonato se definirá mediante llaves de playoffs.

Los cambios buscan hacer más eficiente el calendario y evitar cruces sobrepuestos con competencias internacionales y el ciclo previo al Mundial.

Con estas novedades, el sorteo de este miércoles será clave para conocer cómo se organizará el camino de todos los equipos en un año atípico para el fútbol colombiano.