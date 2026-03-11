América perdió al último fichaje por culpa de un grande de Ecuador

América de Cali todavía no daba por finalizada su participación en el mercado de fichajes a pesar de haber confirmado recientemente la incorporación de Tomás Ángel, ya que a David González todavía le hacía falta reforzar la zona ofensiva y a las directivas del cuadro 'escarlata' hacer una inversión en una joven promesa que les trajera beneficios más adelante.

La 'mechita' tuvo una destacada participación en la presente ventana de pases que se llevó a cabo en el Fútbol Profesional Colombiano, trayendo varias figuras que serán importantes para la Copa Sudamericana, pero el estratega antioqueño le quería apostar a una joven promesa del FPC, el defensor Yeimer Muñoz, a quien le arrebataron.

Independiente del Valle le quitó fichaje a América

El equipo comandado por David González vuelve a ser el centro de atención en el Fútbol Profesional Colombiano tras darse a conocer que el mercado de fichajes todavía no está cerrado tras intentar hasta el último momento contratar a Tomás Ángel, pero ahora también al querer darle un voto de confianza a una estrella en la zona defensiva que brilló en el Torneo Las Américas 2025.

América de Cali se reforzó con grandes figuras en el ataque como Yeison Guzmán, Daniel Valencia y Marlon Torres, pero aún así a la mesa directiva del club y el técnico les seguiría haciendo falta un jugador de jerarquía y juventud que funcionara como un proyecto a futuro, por lo que habrían optado por la contratación de Yeimer Muñoz.

Once Caldas también habría entrado en la disputa por quedarse con los derechos deportivos de este jugador y ofrecerle la oportunidad de sumar minutos a nivel profesional en la máxima división del FPC, pero desde Ecuador se les adelantó Independiente del Valle, el cual le propuso una llamativa oferta que no pudo rechazar.

Muñoz se convirtió de manera oficial en nuevo jugador de IDV tras confirmarse la compra del 80 % de los derechos deportivos con tan solo 19 años, ya que es considerado uno de los jóvenes con mayor proyección en la zona defensiva. Muñoz llega procedente del Europa FC, equipo con el que se destacó como uno de los mejores jugadores del Torneo Las Américas 2025 realizado en la ciudad de Cali.

¿Cuándo vuelve a jugar América de Cali?

Tras haber obtenido su clasificación en la Copa Sudamericana al vencer a Atlético Bucaramanga, el cuadro 'escarlata' volverá a sumar minutos en la Liga Betplay al enfrentarse en el marco de la fecha 11 a Deportes Tolima. Este encuentro se llevará a cabo en el Pascual Guerrero el domingo 15 de marzo sobre las 16:10 hora local.