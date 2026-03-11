Kevin Serna lanza pulla a Lorenzo: nueva distinción en Brasil antes de Fecha FIFA

Quedan pocos días para que Néstor Lorenzo haga oficial la lista de convocados para la Fecha FIFA de marzo en la que la Selección Colombia enfrentará a Croacia y Francia como preparación para el Mundial de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México.

En ese listado, se esperaría que el entrenador argentino tenga una base similar a la convocatoria definitiva para el Mundial. Entre los sorpresivos nombres que han salido está el de Camilo Durán, delantero del Qarabag de Azerbaiyán que ha sido una de las grandes figuras en la Champions League con su club ya eliminado. Además, podrían volver a contar con Kevin Serna.

Una de las grandes novelas del mercado de fichajes tuvo que ver con Kevin Serna que estuvo en el radar de Boca Juniors. Sin embargo, el extremo de Popayán decidió quedarse en Fluminense en donde ha dejado grandes números en este arranque del 2026 para despertar el interés de la Selección Colombia.

LA DISTINCIÓN QUE SE GANÓ KEVIN SERNA RETUMBA EN LA SELECCIÓN COLOMBIA

Todavía no hay nada oficial con los jugadores que vaya a tener en cuenta Néstor Lorenzo para estos dos amistosos frente a Croacia y Francia. En esta nómina, seguramente se buscará tener un equipo similar a lo que quieran proyectar en el Mundial, pero, también se podría utilizar para probar alternativas en una lista oficial de 26 jugadores disponibles.

Con esa ampliación podría haber lugar para Kevin Serna, quien ya estuvo en una que otra convocatoria en amistosos en el 2025 espera su oportunidad en esta Fecha FIFA ante las dos selecciones europeas. Serna fue una de las grandes figuras del Campeonato Carioca quedando en el equipo ideal.

Fluminense perdió la final en el clásico ante Flamengo por los lanzamientos desde el punto penal. Pese a este tema, Kevin Serna se destacó con cinco goles anotados, entre ellos, un doblete frente a Nova Iguacu. Le anotó a Flamengo, Maricá y Vasco da Gama para llegar a la final.

En ese orden de ideas, con estos cinco goles, el extremo puede convencer a Néstor Lorenzo para tener una nueva oportunidad en estos juegos de la Fecha FIFA o en el Mundial. Sin embargo, su presencia en los amistosos de octubre no fueron los mejores y dejó de estar en la convocatoria.

ESTE FUE EL XI IDEAL DEL CAMPEONATO CARIOCA

Portero: Fábio (Fluminense)

Defensas: José Luis Rodríguez (Vasco da Gama). Maheus Juliao (Madureira), Jemmes (Fluminense); Léo Pereira (Flamengo)

Volantes: Danilo (Botafogo), Martinelli y Luciano Acosta (Fluminense)

Delanteros: Pedro (Flamengo), PK (Bangu) y Kevin Serna (Fluminense)