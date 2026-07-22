América tomó ventaja, pero dejó con vida a Real Cartagena en la Copa BetPlay

América de Cali comenzó con pie derecho su participación en la Copa BetPlay 2026. El equipo escarlata derrotó 2-1 a Real Cartagena en el partido de ida de los dieciseisavos de final, disputado en el estadio Pascual Guerrero, y llegará con ventaja al compromiso de vuelta que definirá uno de los clasificados a la siguiente ronda

Con este resultado, los escarlatas dieron el primer paso hacia los octavos de final, pero todavía deberán cerrar la clasificación en una plaza históricamente complicada, frente a un rival que demostró capacidad de reacción y dejó la llave completamente abierta.

América de Cali toma ventaja ante Real Cartagena en la Copa BetPlay

El conjunto vallecaucano asumió el control del encuentro tras un inicio equilibrado, en el que el equipo heroico logró aproximarse con un par de acciones ofensivas.

Sin embargo, el dominio del balón terminó inclinándose a favor de los dirigidos por Diego Raimondi, que encontraron la apertura del marcador a los 26 minutos gracias a Rafael Carrascal, quien aprovechó una pérdida de balón de Juan David Rodríguez para vencer al arquero visitante.

En el segundo tiempo, América amplió la diferencia rápidamente. A los 54 minutos, Yeison Guzmán apareció sin marca dentro del área y conectó de cabeza un centro preciso para decretar el 2-0, dejando al cuadro caleño en una posición cómoda.

No obstante, el compromiso cambió de panorama cuatro minutos después. Luis Quiñónez fue expulsado por una agresión sobre Carlos De las Salas, dejando a América con diez jugadores para el resto del encuentro.

América pegó primero: así quedó la serie ante Real Cartagena en la Copa BetPlay

Real Cartagena aprovechó la superioridad numérica y descontó a los 70 minutos. Tras un error en la salida protagonizado por Tomás Ángel, Mauro Manotas recuperó el balón y sacó un potente remate desde fuera del área que terminó en el fondo de la red para establecer el 2-1 definitivo.

Aunque América consiguió la victoria, el descuento del conjunto cartagenero mantiene abierta la serie. El partido de vuelta se disputará el próximo 29 de julio en el estadio Jaime Morón, donde Real Cartagena buscará remontar la eliminatoria ante su afición.