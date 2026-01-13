América vs Once Caldas EN VIVO HOY martes 13 de enero - Serie Colombia

América de Cali y Once Caldas se enfrentarán este martes 13 de enero en un duelo de carácter amistoso correspondiente a la Serie Colombia, certamen de pretemporada que sirve como preparación para la Liga BetPlay 2026-I.

El compromiso se disputará en el estadio Pascual Guerrero, escenario en el que el conjunto escarlata volverá a presentarse ante su público tras el inicio de un nuevo proyecto deportivo.

Más allá del aspecto futbolístico, el partido tendrá un atractivo adicional, ya que América aprovechará la jornada para presentar oficialmente su nueva camiseta para la temporada 2026, la primera diseñada por la marca Reebok en la historia del club.

Se espera una buena asistencia de aficionados al Pascual Guerrero, favorecida por los precios asequibles de la boletería, pues solo estarán habilitadas las tribunas popular sur, con un costo de $22.000, y occidental, a $40.000.

América vs Once Caldas: cómo VER EN VIVO HOY martes 13 de enero

El partido América vs Once Caldas por la Serie Colombia se disputará este martes 13 de enero a partir de las 19:00 (hora colombiana). El duelo se podrá ver en Espn y Disney+, y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 19:00

España: 02:00

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 21:00

Bolivia y Venezuela: 20:00

Estados Unidos: 20:00 (D.C. y Florida) - 19:00 (Chicago) - 16:00 (Los Ángeles)

México: 18:00